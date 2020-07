Artiklen: Du kan stadig nå at opleve »Aktiv Kunst« i Fuglsanghus

Lørdag den 11. juli åbnede Aktiv Kunst årets 3. medlemsudstilling, hvor den største keramikgruppe i foreningen for første gang udstiller sammen, både keramik og malerier, som er blevet skabt i Frennehus værkstedet.

Udstillingen er helt specielt i forhold til foreningens traditioner med fællesudstillinger, for der er halvt så mange udstillere som vanligt, men dobbelt så mange værker.

- Aktiv Kunst præsenterer en lille udvalgt sommergruppe, som præsenterer en smuk varieret udstilling. Husk at Fuglsanghus, nu hvor sommeren er i fuldt flor, også er et oplagt sted til en dejlig spadseretur omkring kirken, har foreningen tidligere skrevet i en pressemeddelese.

Aktiv Kunst er en særdeles livlig forening med mange år på bagen. Foreningen var så heldig, at man kunne tage den gamle politistation i Hørsholm i brug for alle foreningens aktiviteter. Frennehus, som det hedder, lægger også lokaler til andre foreninger, og her er der nu etableret en række værksteder, som normalvis summer af liv alle ugens dage.