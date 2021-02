Du er megasavnet, Bjørn: Heldig at blive tæt nabo med dig og komme på bøssebar

Lars Clausen mindes sin ven og nære nabo i Breelteparken, Bjørn Lindal Hansen, der døde 74 år gammel den 2. februar.

Mindeord af Lars Clausen

Hørsholm - 09. februar 2021

Det er med stor sorg, jeg måtte sige farvel til min ven igennem adskillige år, Bjørn Lindal Hansen, Breelteparken 302, Hørsholm.

Vi nåede at nyde en kanelsnegl på hans 74. års fødselsdag lørdag den 30. januar, hvor han fortalte, at han ville begynde planlægningen af kæmpe fest til hans 75 års

I mandags (1. februar) blev Bjørn kørt på Hillerød, og hans krop gav op allerede tirsdag formiddag den 2. februar.

Jeg var så heldig af få en ældrebolig her i Breelteparken i sommeren 2020 og blev tæt nabo med Bjørn. Han omdelte bl.a. reklamer i Breelte for at få lidt motion og ikke mindst kontakt med os beboere.

Bjørn deltog i kortspil og faktisk alle arrangementer her, og var utrolig handymand for os alle. Hans fantastiske humør smittede og stunderne til kaffe i sommers i vores Orangeri var fantastiske.

Bøssebar og dragshow Jeg var så heldig at være sammen med ham til forskellige arrangementer på Centralhjørnet i København. Som han sagde: "Nu skal vi sgu på bøssebar".

Må nok sige, at det var en oplevelse og Bjørn i sit es der - med dragshow m.m. og Danmarks største juleudsmykning-

Ellers er Bjørn jo nok lokalt mest kendt for hans utrættelige arbejde i ishockeyklubben. Ikke det sjoveste job, da fordeling af istider til diverse hold dengang kunne være en udfordring.

Bjørns friløb I øvrigt så sønnike Johannes og Preben Brandsborg Bjørn til friløb i skøjtehallen i 1980'erne.

Jeg kender ikke Bjørns 'figurløb' med det var der, han blev 'draftet' til RIK. Det var et scoop.

Jeg var så heldig at få lokket Bjørn til at få en siddeplads til Rungsted Seier Capitals hjemmekampe 2020/2021.

Vi nåede da et par stykker inden coronaen tog over. Han elskede det sociale med alle dem, han ikke havde set i lang tid.

Vi havde så muligheden pt. at streame kampene på tv her hos mig og have stor fornøjelse af det.

Kæmpe afsavn Da jeg har haft daglig kontakt med Bjørn til en kaffetår og en snak om gamle dage og redde verdens situationen, er det et kæmpe afsavn ikke at have min ven mere.

Jeg føler med sønnerne Simon, Johannes og resten af familien og ser frem til et smukt farvel uden for kapellet torsdag den 11. februar.

R.I P. Bjørn - Du er mega savnet...

KH Lars Clausen

Breelteparken 206