Drømme og abstraktioner træder ind på scenen i Fuglsanghus

Frem til den 16. maj inviterer foreningen Aktiv Kunst til forårsudstilling i Fuglsanghus i Hørsholm med to nye udstillere, TV-scenograf Kirsten Koch og havebogsforfatter Nina Ewald fra Holte.

Lørdag slog Fuglsanghus i Hørsholm dørene op for en ny udstilling, som kan opleves frem til den 16. maj. Forårsudstillingen byder denne gang på to nye udstillere, nemlig TV-scenograf Kirsten Koch og havebogs-forfatter Nina Ewald fra Holte.

De to udstillere, Kirsten og Nina, har kendt hinanden, siden de uddannede sig på Danmarks Designskole. Derefter fulgtes de ad og var i flere år ansat på Bo Bedre, men så skiltes deres veje. Kirsten Koch kom til Danmarks Radio, hvor hun gennemgik en TV-scenograf-uddannelse suppleret med studier på Kunstakademiets institut for visuel kommunikation, og hun har været scenografen bag kendte serier som Taxa, Krøniken og Rejseholdet - sidstnævnte var den første danske TV-serie, som vandt en Grammy.

Nina Ewald har siden årene på Bo Bedre arbejdet freelance som journalist og fotograf for danske og udenlandske medier; de senere år med fokus på haver og det grønne område.

Hun har skrevet og udgivet adskillige havebøger, flere om farver og kunsten at farvesætte sin have. Hun har sit eget mikroforlag, Forlaget NICE, hvor det seneste værk »Design med græsser« udkom sidste efterår.

Nu åbner de skuffen

Både Kirsten Koch og Nina Ewald har tegnet og malet »til skrivebordsskuffen« gennem alle årene, men de er begge blevet mere og mere engagerede omkring at udforske maleriets muligheder. Blandt andet har de to veninder sammen været på flere kurser på Ærø Kunsthøjskole, og jo mere erfaring, de har tilegnet sig, jo større respekt og ydmyghed har de fået for faget, og den tiltagende interesse kulminerer nu i en udstilling i Fuglsanghus.