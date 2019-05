10 13-årige drenge fra Kokkedal holder torsdag »Release Party« for deres eget design af en sidetaske. Det sker i konsulent huset Lehmann+Brun i Hørsholm Hovedgade 55c. Foto: Privat

Drenge viser iværksætter-ide i Hørsholm

Hørsholm - 02. maj 2019 kl. 13:05 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vilje, målsætninger og determineret arbejde...

Det er nogle af ordene, er kan knyttes til 10 13-årige drenge fra Kokkedal, Egedalsvænge boligområdet. Siden oktober sidste år har de arbejdet med deres mentorer, på at starte mikro-virksomheden »Mon Ami«, og det er der nu kommet et produkt ud af.

Torsdag den 2. maj fra klokken 17.00-19.00 præsenterer drengene for første gang deres eget design af en sidetaske. Det sker i konsulenthuset Lehmann+Brun i Hørsholm Hovedgade 55c foran et publikum, hvor alle er velkomne, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Mon Ami er en del af projektet »Mind Your Own Business«. En organisation, der skaber udviklingsforløb for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13 til 19 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler Mind Your Own Business det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, fortæller den 48-årige iværksætter Jacob Netteberg, der er frivillig venturepilot i Mind Your Own Business.

Siden 2010 har Mind Your Own Business givet 513 drenge fra udsatte boligområder mulighed for at etablere 52 mikro-virksomheder i hele landet. Lokalt er det blevet til Mon Ami, hvor drengene selv har designet og fået produceret en sidetaske, som de naturligvis selv er glade for og stolte over.

- Tasken er »ligesom din bedste ven«, og vi er alle selv bedste venner. Derfor er navnet naturligt, siger Shayan Alimardani Shafigh, der er en af de 10 drenge bag Mon Ami.

Gennem sparring og samarbejde har fem forskellige venturepiloter samt en mentorvirksomhed givet drengene mulighed for at realisere deres egen drøm om at starte en virksomhed. I den forbindelse er alle de praktiske funktioner blevet oprettet - såsom relevante afdelinger og titler. Således har alle en rolle indenfor enten produktion og Design, salg og sponsor, HR og økonomi samt marketing og kommunikation.

- De stolte drenge har sammen med deres venturepiloter skabt et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø omkring mikro-virksomheden. Venturepiloterne har haft fokus på samarbejde med drengene, og på at facilitere et fællesskab og arbejdsmiljø hvor alle bidrager, og hvor der er fokus på at få drengenes faglige og sociale potentialer i spil, forklarer Jacob Netteberg.

- Mon Ami-tasken er forhåbentlig kun første produkt i en serie af funktionelle design produkter, fra de entreprenante drenge fra Kokkedal, slutter han.