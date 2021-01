Lørdag var første retsdag i det nye år i sagen om et voldsomt skuddrab, der fandt sted på Rungsted Strandvej sidste år. Der ventes at falde dom i sagen den 18. januar. Foto: Lars Sandager Ramlow

Drabssag fra Rungsted fortsætter i coronaens tegn

Lørdag var første retsdag i det nye år i sagen om et voldsomt skuddrab, der fandt sted på Rungsted Strandvej sidste år. Der ventes at falde dom i sagen den 18. januar.

Hørsholm - 12. januar 2021 kl. 05:01 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Foran retten i Helsingør har to politibetjente bevæbnede med maskinpistoler taget opstilling lørdag den 9 januar, da sagen om et voldsomt skuddrab på Rungsted Strandvej sidste år fortsætter. Indenfor er flere uniformerede betjente til stede, og politifolk i civil holder et vågent øje med, hvem der går ind og ud af retsbygningen.

En metaldetektor er igen blevet stillet frem foran et af rettens største lokaler som forberedelse til sagen, hvor der sidder otte mænd fra Kokkedal mellem 20 og 30 år tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben. Inden tilhørere får adgang, skal de kropsvisiteres og deres tasker bliver tjekket, ligesom de tiltalte kropsvisiteres grundigt, før de får adgang til retslokalet.

Sagen omhandler et sammenstød lørdag den 6. april 2019 lidt efter klokken 18.00, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af et skud i panden ved Rungsted Strandvej ud for nummer 217. Samtidig blev fire andre såret i opgøret, som politiet allerede dengang beskrev som et opgør mellem kriminelle grupperinger. Sammenstødet, som involverede skydevåben, knivstik og påkørsler, var overstået på blot tre minutter.

Tidligere bandemedlemmer på anklagebænken I løbet af sagen, der nu nærmer sig sin afslutning, har specialanklager Margit Wegge lagt vægt på, at størstedelen af de implicerede kender hinanden i forvejen, og at medlemmerne fra de to grupper fra henholdsvis Nivå og Kokkedal tidligere har været medlemmer af - eller haft tilknytning til - den samme bande, nemlig Loyal to Familia også kaldet LTF. Ifølge anklageren forlod gruppen fra Kokkedal LTF i efteråret 2017, og efterfølgende opstod der uvenskab mellem de to grupper. Ifølge politiets oplysninger havde grupperne kontakt indbyrdes indtil sommeren 2017, hvor kontakten pludselig ophørte, og kort efter forlod gruppen af unge mænd fra Kokkedal LTF.

I april 2019 kulminerede de to gruppers uvenskab, da en person fra Nivå skabte utryghed i det kriminelle miljø i Kokkedal ved at true flere personer med en såkaldt »splatter-gun«, en slags legetøjspistol, der skyder med små plastikkugler, men som til forveksling kan ligne et rigtigt skydevåben. Anklageren mener i den forbindelse, at kokkedal-gruppen muligvis har antaget, at der er tale om et rigtigt skarpladt skydevåben, og at det kan have været grunden til, at gruppen fra Kokkedal ifølge anklageren »fik nok«. Spændingerne mellem de to grupper førte efterfølgende til en kort konfrontation på Rungsted Havn og få minutter senere udviklede situationen sig til vold, drab og påkørsler midt på Rungsted Strandvej.

Mærkelig timing, hvis det var planlagt Lørdag fortsætter forsvarernes procedure, hvor der blandt andet argumenteres for, at sammenstødet ikke har været planlagt. En af forsvarerne pointerer, at man ikke ville vælge at mødes ved højlys dag, hvis man havde en forudgående aftale om at bruge våben, og at det derfor virker utroværdigt, at sammenstødet skulle være planlagt, hvad anklagen ellers lægger op til. Her fremføres det også, at en af de sigtede befandt sig i sin fars bil ved sammenstødet, hvilket igen taler for, at sammenstødet ikke har været planlagt, men at gruppen fra Kokkedal er blevet overfaldet af gruppen fra Nivå.

En anden forsvarer argumenterer for, at man - hvis man vil dømme de otte mænd - kan betragte sagen som selvforsvar, da den førnævnte bil, som en af de sigtedes far ejer, blev påkørt fra to forskellige retninger indenfor få sekunder. Der kan altså være tale om, at de unge mænd har forsvaret sig, og at en af angriberne har mistet livet som følge heraf.

En retssag i coronaens tegn Da retssagen fortsætter lørdag, er det i coronaens tegn. Man mødes i retten på en lørdag, blandt andet fordi sagen er blevet udskudt på grund af corona i Helsingør Arrest i november. Samtidig bærer retslokalet tydeligt præg af, at der er trådt nye restriktioner i kraft, siden man sidst mødtes i retslokalet i december. Der er kun seks tilhørerpladser i lokalet, og dommer Ulla Ingerslev beder allerede ved dagens begyndelse om, at man ikke rejser sig, når dommerne kommer ind. Det er ellers uhørt i en retssal.

Samtidig bærer alle fremmødte mundbind, og halvdelen af de tiltalte er blevet placeret længere fra hinanden, end de var tidligere. Forsvarsadvokaterne træder helt ind i midten af lokalet, når de procederer, hvor de tidligere ville have været blevet ved siden af deres klient. På trods af restriktionerne lykkes det at gennemføre retsdagen, og nu er der kun én ting tilbage i sagen, nemlig dommen, der ifølge planen ventes at falde den 18. januar.

