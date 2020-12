Drabet fandt sted i forbindelse med et voldsomt sammenstød lørdag den 6. april 2019 lidt efter klokken 18.00 ved Rungsted Strandvej. Her blev en kun 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af et skud i panden, mens fire andre blev såret af både knivstik, skud og påkørsler. Arkivfoto

Drabssag: Derfor er dommen blevet udskudt

Mandag fortsatte retssagen mod otte personer, der er tiltalt for skuddrab på en 20-årig mand på Rungsted Strandvej i april sidste år, men selvom der efterhånden er blevet afholdt 18 retsmøder, går der stadig et vist stykke tid, før den endelige dom falder. Der falder således tidligst en dom i januar, og det skyldes flere forhold.

Først og fremmest er der otte tiltalte i sagen, og det har taget længere tid end forventet, når alle otte forsvarere har skulle have deres syn på sagen med. Derudover har der i løbet af retssagen været et udbrud af corona i Helsingør Arrest, hvad der skubbede sagen yderligere. På nuværende tidspunkt er der fastlagt et retsmøde den 9. januar, hvor flere af de tiltaltes forsvarsadvokater skal procedere, og efterfølgende skal sagens nævninge have mulighed for at gennemgå bevisbyrden og de fremlagte argumenter.