Don Juan indtager Trommen

Adelsmanden, levemanden og skørtejægeren Don Juan nægter sig intet i livet, især ikke på damefronten. Han tager for sig i tilværelsen uden at spørge, og hvis det kræver løgne, vold og endda mord, holder han sig ikke tilbage.

Operafortællingens hæsblæsende og morsomme dialog er på dansk, mens Mozarts udødelige musik synges på italiensk. Det er for kendere, for de let øvede og især for dem, der aldrig har set en opera før.