Foto: Lars Sandager Ramlow

Døgnrapport præget af indbrud

Hørsholm - 14. april 2020 kl. 13:36 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem indbrud i villaer eller lejligheder står på politiets døgnrapport tirsdag morgen. Indbruddene er sket i påskedagene eller dagene op til. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

På Stampevej i Hørsholm er der umiddelbart ikke blevet stjålet noget, men et indbrud er alligevel blevet registreret i tidsrummet fra tirsdag den 7. april klokken 12.00 til klokken 14.00.

Samme dag og frem til onsdag klokken 15.38 har der også været indbrud på Ørbækgårds Allé i Hørsholm. Tyven er kommet ind via en terrassedør og er løbet med både ur og smykker.

På Sømandshvilevej i Rungsted har en tyv været på »arbejde« skærtorsdag klokken 20.00 til langfredag klokken 08.00. Her er et vindue på 1.sal blevet opbrudt, inden tyven er stukket af med familiens smykker og muligvis andet. Det er endelige udbytte for tyven er endnu ikke opgjort.

Tilbage på Ørbækgårds Allé har der igen været indbrud i tidsrummet fra langfredag, den 10. april klokken 19.30 til lørdag den 11. april klokken 00.50. Herfra blev stjålet sølvtøj, oplyser politiet, der fortæller, at tyven kom ind via et opbrudt vindue til et soveværelse.

Sidst i døgnrapporten kan man også læse, at der har været forsøg på indbrud på Krokusvej i Hørsholm natten til påskesøndag, den 12. april. Et vindue til et værelse og en hoveddør er forsøgt opbrudt, men uden indstigning. Således er der heller intet stjålet, oplyser Nordsjællands Politi.