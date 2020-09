Dodo kommer til My Beautiful Gallery på Rungsted Kyst Station på fredag den 18. september fra klokken 20.00 og spiller blandt andet Svantes Viser. Foto: Miklos Szabo Foto: miklosszabo.com

Send til din ven. X Artiklen: Dodo: Jeg føler mig som Svante Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dodo: Jeg føler mig som Svante

Hørsholm - 16. september 2020 kl. 06:12 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Publikum kan fredag forvente en helt unik oplevelse i My Beautiful Gallery på Rungsted Kyst Station. Her kommer Dodo med sin smukke stemme og synger et udvalg af Benny Andersens sange. Men hvorfor lige Svantes viser, spørger Frederiksborg Amts Avis?

- Det var egentlig ikke meningen at røre dem. De er jo små nationalklenodier. Men jeg fik Svante-bogen af Benny i forbindelse med et Unicef støtteprojekt, og de ramte mig lige i maven med deres lune galgenhumor. Jeg kommer selv fra en familie, som altid har haft blik for de små, sjove, sorte ting i tilværelsen, så da jeg først fandt sammenhængen mellem det, og Svante-viserne, blev det klart for mig, at jeg kunne give Svante-sangene en ny dimension. Og selvfølgelig kan Svante være en kvinde, griner Dodo Gad.

Kræver år på bagen Hun forklarer, at hun under ingen omstændigheder kunne have sunget viserne, da hun var 25 eller 30 år gammel.

- Det er nogle sange, der kræver, at man har en del år på bagen. Man skal have været derude, hvor man er godt træt af sig selv, sine plomber og nyanlagte coronadeller, lyder det fra sangerinden.

Uden at have mødt Dodo kunne man måske tro, det var lidt deprimerende. Men efter at have talt med hende, kan man kun sige, at hun aldrig har været mere levende og nærværende. Med sig til koncerten i My Beautiful Gallery har Dodo den virtuose bossanova guitarist, Jeppe Holst, og på resten, hendes mand, Jens Rud, som også er en del af Dodo and the Dodo's.

Intim koncert Benedicte Toft Andersen, der ejer My Beautiful Gallery og er en af arrangørerne fortæller, at det bliver et meget lille intimt publikum, der kan opleve Dodo fredag:

- Vi kan for tiden ikke lukke mere end 50 ind på grund af Corona, men der er vist stadig nogle få billetter tilbage. At være med Dodo så ærligt og tæt på, bliver en kæmpe oplevelse, siger Benedicte Toft Andersen.

Forud for Dodo, som starter ca. klokken 20.00, er der også en opvarmningspianist på flyglet fra klokken 17.30. En halv time senere kan man lægge sine egne medbragte madvarer på grillen. Hørsholm er ikke omfattet af de helt nye restriktioner, så der er åbent til midnat.

- Vi overholder selvfølgelig alle andre retningslinjer minutiøst, siger Benedicte.

Interesserede kan læse mere om arrangementet fredag på Rungsted Kyst Station, på My Beautiful Gallerys hjemmeside: www.mybg.dk