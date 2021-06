»Dit dankort er blevet misbrugt«: Politiet advarer mod falsk bankmand

Manden oplyste, at kvindens dankort var blevet misbrugt og, at han, for at kunne undersøge sagen nærmere, havde brug for hendes dankort og kode. Manden overtalte den 85-årige til at lægge kort og kode i en kuvert, som han ville hente senere. Efterfølgende opdagede kvinden, at der var hævet penge fra hendes konto.