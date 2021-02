Jonas Damm er 34 år og har siden 1. november været direktør i Danske Banks afdeling i Hørsholm Midtpunkt. Foto: Fred Jacobsen

Direktørskiftet kom som en tyv om natten

På chefstolen i Danske Banks afdeling i Hørsholm sidder der nu "en yngre model" der debuterer som filialdirektør

Hørsholm - 09. februar 2021 kl. 09:15 Af Fred Jacobsen

Han beskriver sig selv som "en yngre model", sportsnørd uden selv at dyrke sport og "egentlig nok et familiemenneske."

Jonas Damm er 34 år og har stille og roligt, "som en tyv om natten", som han selv siger med et stort smil, sat sig til rette på chefstolen i Danske Bank i i Hørsholm Midtpunkt.

Skiftet skete i november og holdt sig lidt under radaren - selvfølgelig på grund af corona.

"Normalt ville vi jo nok have holdt en afskedsreception for Michael," siger han og tilføjer: "Det er voldsomt underlige tider."

Michael er Michael Lindegaard, hvis stol Jonas Damm nu har sat sig i. Lindegaard har en karriere på 40 i banken bag sig og skal nu som formuechef være faglig leder for specialister indenfor investering og pension.

Direktørdebutant For Jonas Damm er det den første direktørstilling i hans tid i Danske Bank. Den begyndte i 2006 som elev. Ud over en afstikker som forretningsudvikler, har det siden været et klassisk karriereforløb med blandt anden souschefstillinger på den store Nørreport-filial i København, i afdelingen i Valby og senest som chefkonsulent i Danske Banks afdeling på Lersø Park Allé på Østerbro.

Jonas Damm beskriver sig selv som en leder, der er blevet formet af et kulturskifte.

"Før 2014 var der stort fokus på salg, og at man skulle nå sine salgsmål. Nu handler det mere om høj kundetilfredshed. Ud fra tankegangen, at hvis kunden er tilfreds, så er kunden også mere tilbøjelig til at købe," siger Jonas Damm.

Bankens andet ansigt Og han er optaget af at vise bankens andet ansigt frem. For eksempel ved at række ud efter grupper og fællesskaber som skoler, Ældresagen, familieiværksættere og lignende.

"Jeg tror, at vi her kan hjælpe med at tænke tanker, de ikke umiddelbart selv har tænkt," forklarer den nye direktør.

Jonas Damm er født og opvokset i Vanløse, er gift, har en søn på fem år og en baby på bare fire måneder. Der er således nok at se til for familiemennesket og sportsnørden, der elsker at se sport generelt og en god fodboldkamp specielt med vennerne.

Den nye direktør er stadig i gang med at lære sit nye 'hood' at kende. Og det første indtryk er godt.

"Der er mange glade personer, og jeg har også indtryk af, at de gerne vil banken. Og Hørsholm er en kommune, der gerne vil sit lokalmiljø," lyder det fra Jonas Damm.