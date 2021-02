Se billedserie At der skule være tilbageholdt centrale oplysninger i forbindelse med prestigebyggeriet PH Park kan Ole Stilling, der er direktør for by og erhverv i Hørsholm Kommune, ikke genkende. Arkivfoto

Direktøren svarer: I fik de relevante oplysninger

Mens flere politikere kritiserer administrationen for at tilbageholde afgørende oplysninger, fortæller direktør Ole Stilling, at han selv har orienteret Økonomiudvalget.

Flere politikere fra kommunalbestyrelsen i Hørsholm fortæller nu, at der er blevet tilbageholdt centrale oplysninger i forbindelse med prestigebyggeriet PH Park, men den fortælling kan Ole Stilling, der er direktør for by og erhverv i Hørsholm Kommune, ikke genkende. Han var selv med til det omtalte Økonomiudvalgsmøde i august 2018, og han fortæller, at det var ham, der orienterede Økonomiudvalget om de økonomiske konsekvenser, underjordisk parkering ville få.

- Ved Økonomiudvalgsmødet i august 2018 forbereder vi et genudbud af grunden, og ved det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde beslutter politikerne, at der skal være 1,5 bil i konstruktion under terræn, hvor man belaster hver enkelt bolig med en udgift på 450.000 kroner af den grund. Politikerne får altså konsekvenserne af beslutningen om parkering og effekterne på den samlede økonomi at vide på Økonomiudvalgsmødet den 16. august 2018, fortæller Ole Stilling.

Han mener samtidig ikke, at det er et problem, at politikerne kun har fået fremlagt én side ud af 66 fra Sadolin & Albæk-rapporten, for det var på den pågældende side, at de relevante oplysninger fremgik.

- De kunne godt træffe en oplyst beslutning, for de har set side 20, hvor de vigtige tal står. De ved, at vi sælger cirka 27.000 kvadratmeter, så man skal ikke kunne særlig meget for at gange de 27.000 med de 4.300 per etagemeter byggeret, og så har man et tal. De behøvede ikke at side med lommeregnerne fremme. Jeg fortalte selvfølgelig, hvad beslutningen indebar, siger han og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet... Den famøse side 20 fra Sadolin & Albæk rapporten, som ifølge Ole stilling blev gennemgået med Økonomiudvalget den 16. august 2018.

- På side 20 kan man se, hvor meget en halv parkeringsplads ekstra belaster prisen. Det bliver økonomiudvalget gjort fuldstændig klar over, og jeg kan huske fra mødet den 16. august, at nogen blev irriteret på mig, fordi jeg blev ved med at understrege, hvad beslutningen ville betyde for økonomien, lyder det fra Ole Stilling. Han fortæller samtidig, at han med sikkerhed har orienteret Økonomiudvalget om, at de fremlagte tal stammede fra en rapport, som Sadolin & Albæk har udarbejdet på administrationen i Hørsholm Kommunes opfordring.

Blev kun vist i ØU Ole Stilling fortæller samtidig, at det er korrekt, at rapporten aldrig blev udleveret til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Det skyldes ifølge direktøren, at man ikke ville risikere, at fortrolige oplysninger slap ud.

- Rapporten kunne være sendt ud til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og havde de bedt om den, havde de selvfølgelig fået den. Grunden til, at man ikke deler rapporten ud via mail eller fysisk, er, at man sætter kommunalbestyrelsesmedlemmerne i en situation, hvor de kan blive mistænkt for at videregive oplysninger til eventuelle bydere. Vi skal jo prøve markedet af, og det ville være frygteligt, hvis der var en, der ved et uheld eller på anden måde kom til at videregive rapporten. Derfor oplyser vi tallene, men vi giver dem ikke den fulde rapport, forklarer han og uddyber:

- Det er kutyme omkring køb og salg af fast ejendom, at politikerne ikke får materialer med ud af døren, for hvad skal de gøre med materialet bagefter? Det er en måde at sikre sig, at vi får markedsværdien for grunden, forklarer han.

V: Vi får tit fortrolige oplysninger Det undrer dog Ann Lindhardt (V), da kommunalbestyrelsen ofte får fremlagt fortrolige oplysninger.

- En begrundelse om tilbageholdelse af den fulde rapport, der bliver forklaret ved, at det er fortrolige oplysninger, er bestemt ikke en anerkendelsesværdig begrundelse, da punktet netop blev behandlet bag lukkede døre. Jeg behandler børnesager om tvangsfjernelser, så naturligvis kan jeg også få forelagt en fuld rapport om byggeret, siger hun.

