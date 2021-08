Novafos direktør, Carsten Nystrup, mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig om et kommende fællesanlæg i Hørsholm. Arkivfoto

Direktør maner til besindighed: »Ikke tale om et stort anlæg«

Novafos direktør Carsten Nystrup mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig om et kommende fællesanlæg i Hørsholm

Hørsholm - 26. august 2021

En gruppe borgere fra området ved Agiltevej i Hørsholm har rettet skarp kritik af kommunens og Novafos' planer om et muligt fælleskommunalt renseanlæg, og torsdag i sidste uge viste mange deres utilfredshed ved et borgermøde i Hørsholm.

Nu fortæller Carsten Nystrup, der er direktør for Novafos, at borgerne ikke bør være bekymrede for planerne om et kommende renseanlæg. Han mener også, at kritikken af planerne ser mere omfattende ud, end hvad der er tilfældet.

- Dem, der ikke har noget problem med planerne, kommer ikke op på barrikaderne. Det skal man altid huske. Det kan komme til at se ud som om, at det hele er op ad bakke, og aldrig kan lade sig gøre, men man glemmer, at Usserød Værket er blevet etableret for 50 år siden efter samme principper, og at man med fordel kan lave sådan en type anlæg sammen mellem kommuner i stedet for at have hver sit. Det er blot en gentagelse af de overvejelser, kommunerne har haft for 50 år siden, siger direktøren.

Ikke et stort anlæg

Fra direktøren lyder det samtidig, at kritikken af det mulige renseanlæg får projektet til at fremstå mere vidtrækkende, end hvad der er tilfældet.

- Det bliver italesat som et kæmpestort anlæg. Det er det på ingen måde. Sammenlignet med de små decentrale anlæg, man har haft, er det større, men det er ikke et stort anlæg. Det er et anlæg, der er stort nok til, at man kan få alt den nye teknologi implementeret. Hvis man kigger mod BioFos anlæggene i København, er de ti gange større eller mere, og det er store anlæg, siger han med henvisning til de tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen, der håndterer spildevand i København.

Tosset ikke at slå til

Flere borgere har kritiseret, at Novafos har lavet en købsaftale på et stykke jord på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, men i den forbindelse oplyser Carsten Nystrup, at det ville være tosset ikke at købe jorden, når nu den blev sat til salg.

- Vi har lavet købet, fordi et område blev sat til salg. Det var samtidig i det område, vores første screening pegede på, så det ville have været tosset ikke at sikre sig området til markedspris. Så har vi muligheden, hvis der bliver politisk enighed om, at det er der, vi skal ligge et renseanlæg. Det har der ikke været hverken drøftelser eller forhandlinger omkring, så spørgsmålet er stadig helt åbent. Der bliver først truffet en beslutning i 2023, siger han og medgiver, at man stadig er så tidligt i processen, at der ikke er lavet dybdegående undersøgelser af, hvordan et renseanlæg vil påvirke området.

- Nogle siger, at tingene ikke er grundigt nok undersøgt, og det er helt korrekt. Vi er stadig i den indledende fase, og det er en lang proces at træffe så stor en beslutning. Vi skal dybere ned, og det er det arbejde, der skal foregå i løbet af de næste to år, siger han.

Om købet af jorden kommer til at resultere i renseanlæg er dog slet ikke sikkert. Efter massiv kritik af planerne, har Hørsholm Kommune og Novafos udset sig fem andre placeringer, hvor renseanlægget muligvis kan ende.

I dag skal Miljø- og Planlægningsudvalget se på sagen, og her skal man blandt tage stilling til, hvilke lokaliteter Novafos i samarbejde med kommunens administration skal fortsætte med at analysere fordele og ulemper i forhold til, ligesom man skal se på, om de fem alternative lokaliteter skal indgå på lige fod med området ved Agiltevej i en kommende miljøvurdering.

Eventuelle beslutninger fra mødet torsdag er dog ikke bindende, da de først skal gennem Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.