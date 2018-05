Kathrine Heiberg fra Reteam (til højre) indledte aftenens møde, inden dialoget blandt handelsdrivende og politikere gik i gang. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Detailhandlen skriger på handling: Vores handelsby dør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Detailhandlen skriger på handling: Vores handelsby dør

Hørsholm - 19. maj 2018 kl. 05:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejde, vilje og handling var nogle af de nøgleord, som blev nævnt flere gange, da der torsdag aften blev holdt møde med fokus på detailhandlen i Hørsholm.

Kathrine Heiberg fra firmaet Reteam, der har stået for at udvikle flere handelsstrøg og bycentre i adskillige byer, indledte aftenen med at fortælle om, hvordan Reteam gennem en række analyser kan nå frem til, hvordan handelslivet kan forbedres.

- Der er tre parter: lejerne, ejerne af ejendomme og kommunen. Engang behøvede de tre parter ikke at arbejde så meget sammen, men i dag kan det ikke lykkes uden samarbejde. Hvis kommunen laver en plan for Hørsholm, er det som regel en 20 eller 30 års plan. Det kan være en glimrende strategi, men man kan ikke agere på det, hvis man har en butik. Der har man en helt anden tidshorisont. Derfor er det altså vigtigt, at man samarbejder, forklarede Kathrine Heiberg.

Og netop det fælles ansvar var også i centrum, da ordet blev frit blandt deltagerne.

- Jeg er bysbarn og har fulgt med lige siden, Hørsholm Midtpunkt blev opført. Jeg har oplevet nogle borgmestre og kommunalpolitikere, som har sagt, at nu skal der gøres noget, og der er blevet lavet et hav af rapporter, men der er rent faktisk ikke sket noget i meget lang tid. Det kræver altså vilje det her, ellers kommer vi ingen vegne, sagde Jacob Schulze, indehaver af gågadens pølsevogn og tidligere formand for Gågadeforeningen.

Men det er ikke kun op til kommunen at handle, påpegede Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

- Hvis jeg lige skal være djævlens advokat, må jeg sige, at jeg i de otte år, jeg har været formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, konstant har hørt, at der er mangel på parkeringspladser. Men skal vi som kommune bygge flere parkeringspladser for, at beboerne og handelslivet ikke skal gå mere end fire meter ind til deres arbejdsplads? Dét samarbejde udebliver jo. Vi kan lægge nye fliser og sætte plantekummer op, men vi kan ikke få folk til at male jeres facader og tømme jeres skraldespande. Vi skal alle sammen tage ejerskab, sagde Henrik Klitgaard.

Lisbeth Dalgaard fra Dalgaard Supermarked i Kongevejscentret argumenterede for, at der skal handles nu.

- Det, jeg også hører fra andre handelsdrivende, er, at det er ét minut i 12. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at handle nu, og vi kan hverken være os selv eller andre bekendt, hvis vi ikke gør noget, sagde Lisbeth Dalgaard.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.