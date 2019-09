Det kan ikke passe, at der er kommet 7400 kvadratmeter mere dagligvarebutik i Hørsholm Kommune, som en ny analyse ellers slår fast, mener projektudvikler fra K3 Ejendomme. Han er bekymret for, at kommunen på baggrund af analysen tager beslutninger på et forkert grundlag. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Detail-analyse til halv million kroner møder skarp kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Detail-analyse til halv million kroner møder skarp kritik

Hørsholm - 11. september 2019 kl. 05:20 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny analyse af detailhandelen, der skal gøre Hørsholm Kommune klogere på udviklingen i byens butiksliv, slår fast, at der er kommet 7400 kvadratmeter mere dagligvareforretning i Hørsholm siden 2011.

Ifølge analysen er arealet af byens dagligvarebutikker steget fra 16.900 kvadratmeter i 2011 til 24.300 kvadratmeter i 2019.

Det svarer til en stigning på knap 44 procent, men det er noget vrøvl, mener ejer af projektudvikleren K3 Ejendomme, Brian Schou.

Han er udvikler på et projekt ved Usserød Kongevej/Egevej, hvor et fitnesscenter og en ny dagligvareforretning er i spil.

- Det svarer til, at der er åbnet en ny Rema 1000 eller Netto hvert år siden 2011, og det er jo åbenlyst forkert, siger Brian Schou, der kalder analysen for »larmende useriøs«.

Han er nervøs for, at kommunen ikke læser analysen kritisk nok og tager beslutninger baseret på fejlagtig information fra analysen.

Brian Schou frygter blandt andet, at Hørsholm Kommune drager en konklusion om, at dagligvaremarkedet er mættet.

- Det er dumt at stole blindt på rapporten og lytte til de her tal. Man bør tage imod de dagligvarekæder, der er interesseret i at komme til byen. Ellers forsvinder de bare til nabokommunen, siger han.

Lidl har vist interesse for at rykke ind i det projekt, han er udvikler på.

I forbindelse med budgetforliget 2019 blev der afsat 600.000 kroner til en analyse af Hørsholm Kommunes detailhandel, der skal klæde kommunen på til at træffe beslutninger om, hvordan handelslivet i kommunen skal udvikles.

Politikerne ville ikke træffe beslutning om en ny dagligvareforretning enten ved Hørsholm Alle eller Egevej i Hørsholm, før en analyse havde gjort dem klogere på forholdene.

I analysen, som er lavet af konsulentvirksomheden ICP A/S, fremgår det blandt andet, at der siden 2011 er lukket 21 udvalgsvarebutikker, herunder specialforretninger og lignende, og en dagligvarebutik.

Rent teknisk påpeges det også i analysen, at en del af den store stigning i dagligvarebutikkernes brutto-areal skyldes brug af forskellige metoder til at opgøre bruttoarealet - mens man i 2011 benyttede registre som baggrund for analyser af butikkernes bruttoareal, har man i 2019 udført egentlig rekognoscering og opmålt butikker.

Brian Shou mener, at det er spild af penge at bruge midler på en analyse, der alligevel ikke formår at give et retmæssigt billede af handelslivet og dets udvikling i kommunen.

- Det er tal, man ikke kan bruge til noget. Jeg håber, at politikerne og kommunens forvaltning vil forholde sig kritisk til analysen, siger Brian Schou, der gerne vil vide, hvor de ekstra 7400 kvadratmeter dagligvareforretning i øjeblikket befinder sig.

Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan Klit (K), har også undret sig over den store stigning i dagligvarearealet i analysen.

Han kalder det »utilfredsstillende«, at tallene ikke danner grundlag for sammenligning.

- Jeg tvivler også på, at der er åbnet så mange flere kvadratmeter dagligvarebutik. Det er problematisk, at rapporten viser de her tal, men det ændrer ikke ved, at der er pointer og anbefalinger i rapporten, vi godt kan bruge, siger Jan Klit.

Analysen anbefaler blandt andet at placere en ny dagligvarebutik ved Hørsholm Midtpunkt frem for ved Usserød Kongevej/Egevej, der ligger lige nord for bymidteafgrænsningen.

- Handlen bliver for fragmenteret, hvis en kommende dagligvarebutik kommer til at ligge nord for bymidtegrænsen, siger Jan Klit i den forbindelse.

Ud over udviklingen i kvadratmeter blandt byens butikker beskæftiger analysen sig med en række andre forhold, der vedrører byens detailhandel.

Blandt andet forudser analysen, at handelslivet i Hørsholm vil blive presset i fremtiden grundet øget handel på internettet og et øget udbud ved Cirkelhusgrunden i Kokkedal, hvor etableringen af en ny bymidte efter planen skal resultere i 30.000 kvadratmeter fyldt med butikker.