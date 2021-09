Usserød Renseanlæg er under ingen omstændigheder i spil som fælles renseanlæg, men kan muligvis fortsætte, hvis et anlæg for fire kommuner helt droppes. Arkivfoto

Det var tæt på: Omstridt renseanlæg undgik det endelige dødsstød

Hørsholm - 29. september 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Efter at have lyttet til alle de politikere, der på mandagens kommunalbestyrelsesmøde talte imod et fælleskommunalt renseanlæg på Store Hvedehavegårds jord ved Agiltevej, kan man forledes til at tro, at nu er den sag stendød: Novafos' Fælles Renseanlæg Øresund kommer ikke til at ligge der.

Ingen vil have det: Borgmester og MPU-formand gentog flere gange, at de ikke vil. Det lykkedes dog hverken for Venstre eller socialkonservative Thorkild Gruelund at lokke et definitivt nej ud af de to førnævnte herrer - eller for den sags skyld resten af kommunalbestyrelsen.

Gik mere radikalt til værks Venstre forsøgte sig med en dagsorden, der gik ud på, at de hidtidige kriterier og analyser skulle genvurderes, at Store Hvedehavegård skal tages helt ud af planerne, og at et fælles renseanlæg i stedet skal placeres i en af de andre kommuner, det skal betjene. (Allerød, Furesø, Rudersdal, red).

Thorkild Gruelund gik mere radikalt til værks: "Drop Store Hvedehavegård og udfas Usserød Renseanlæg over tid," lød forslaget, han tidligere har fremsat og fået stemt ned.

Overfor det stod et ændringsforslag fra borgmester Morten Slotved (K) efter et møde i Økonomiudvalget.

Det går ud på at bekræfte vedtagelsen fra kommunalbestyrelsesmødet den 30. august, at placeringen ved Agiltevej er uhensigtsmæssig, at kriterierne for placering af anlægget skal genvurderes, så der kan undersøges helt nye muligheder for en placering, at Usserød renseanlæg ikke skal undersøges som placering for et eventuelt nyt fælles renseanlæg samt at det skal undersøges, om Usserød-anlægget kan fortsætte, hvis der slet ikke bliver bygget et fælles anlæg hverken i Hørsholm eller de andre kommuner.

Det var ikke nok for Venstre, der stemte imod, mens Thorkild Gruelund - i erkendelse af, at han ikke fik sit eget ændringsforslag igennem - valgte at stemme med resten af kommunalbestyrelsen for økonomiudvalgets forslag.

Debatten om renseanlægget, der først skal besluttes i 2023 og i givet fald tidligst står færdigt i 2036, fyldte godt en time af det tre timer lange møde. Og det var præget af, at der snart bliver ringet ind til et kommunalvalg.

Valg og populisme Mente i hvert fald Bent Fabricius (K).

Han kunne ikke se det geniale i at presse en beslutning om helt at afskrive placeringen ved Agiltevej igennem i september/oktober 2021.

"Hvorfor har I så travlt? Hvorfor afskære os fra at undersøge mulighederne her og i andre kommuner," spurgte Fabricius, der sidder i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU).

"Jamen den 16. november (valgdagen, red.) skal vælgerne da vide, hvor det skal ligge. Og jeg siger: Det skal ikke ligge på Hvedehavegård," lød det fra Thorkild Gruelund.

"I vil vente til efter kommunalvalget, så I kan give den fuld skrue," lød det fra Venstres Anne Ehrenreich, hvilket fik konservative Charlotte Kirch­heiner til at beskylde hende for at være "populistisk".

"Og jeg er ked af, at du, Anne, beklikker vores motiver," lød det fra Charlotte Kirchheiner.

Borgmesterens drøm Venstres borgmesterkandidat forsøgte sig så med et ja-nej spørgsmål til borgmesteren.

"Helt konkret, vil du sige, at du ikke vil have det på Hvedehavegård?," lød spørgsmålet med henvisning til en artikel i Ugebladet, hvor borgmesteren havde udtalt sig positivt om placeringen.

"Det var i maj, og jeg er blevet klogere," replicerede Slotved med tilføjelsen: "Jeg vil da drømme om, at det kommer til at ligge i en anden kommune."

