Det spirer i Rungsted: Ishockey er også for de yngste

Da sæsonen blev afbrudt, mønstrede holdet 45 børn til de to ugentlige træninger på isen. I den nye sæson er der cirka 20 spillere til træning, da U7-holdet over sommeren sendte 23 børn videre U9-holdet. Så rekrutteringsarbejdet fortsætter igen i klubben.

Det giver også god plads til nye børn, som kunne have lyst til at prøve sporten af. Klubben stiller istid, låneudstyr og frivillige kræfter til rådighed.

Syv børn har allerede været på is til klubbens to første åbent-hus-dage efter sommerferien. Tilmelding er nødvendig af hensyn til låneudstyr.

De frivillige kræfter

Man kan se mere på klubbens hjemmeside rik.dk for tider og anden information. I RIK ydes der også en stor indsats hver gang af de frivillige kræfter, som står bag holdet. Det er ikke kun trænere, der er i gang. Der arbejdes af forældre uden for isen med alt det praktiske omkring holdet som skøjteslibning, låneudstyr, træningstider, kamprogram og rekruttering for at børnene på isen kan få gode oplevelser.