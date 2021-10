Se billedserie Hørsholm Kommune har udarbejdet en ny alkoholpolitik, som blandt andet skal gøre op med udskænkning af alkohol i kommunalt regi. Der er dog visse undtagelser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Det skal være slut med alkohol i kommunalt regi - med undtagelser

Hørsholm Kommune har udarbejdet en ny alkoholpolitik, som blandt andet skal gøre op med udskænkning af alkohol i kommunalt regi. Der er dog visse undtagelser.

Hørsholm Kommune har netop sendt sin nye alkoholpolitik i høring.

Alkoholpolitikken retter sig særligt mod børn og skal sørge for, at børn og unge ikke kommer i usund kontakt med alkohol tidligt i deres liv. Det skal blandt andet ske ved at udstikke retningslinjer for, hvornår kommunen må udskænke alkohol.

Det fortæller Marcus Guldager (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune.

- Vi kan ikke forhindre mennesker i at drikke alkohol, men vi kan sørge for at det ikke sker foran børn til kommunale arrangementer, siger udvalgsformanden, inden han fortsætter:

- Vi er i forbindelse med alkoholpolitikken overordnet kommet frem til, at der i udgangspunktet ikke serveres alkohol til kommunale arrangementer, hvis de på nogen som helst måde kan knyttes til børn. Det gælder også forældremøder, bestyrelsesmøder eller arrangementer i arbejdstiden, lyder det fra Marcus Guldager (S).

Vil skærme børn Når der ikke længere må udskænkes alkohol til kommunale arrangementer, handler det ifølge udvalgsformanden om, at børn kan udvikle usunde vaner, hvis de for ofte konfronteres med alkohol.

- Formålet med vores alkoholpolitik er at sørge for, at unge mennesker og børn drikker mindre og bliver konfronteret mindre med alkohol. Der skal være alternativer til alkohol, og vi voksne skal være gode rollemodeller. Der skal også sættes et særligt fokus på opsporing af unge mennesker, der har et alkoholproblem, eller hvor deres forældre har det, så vi kan lave en tidlig forebyggende indsats, siger han og uddyber:

- Til sportsarrangementer, hvor man ser sine børn spille, bør man ikke sidde med en fadøl. Alle studier viser, at for børn, der ofte ser sine forældre berusede, er sandsynligheden for selv at udvikle et overforbrug - eller misbrug - steget markant. Vi skal ikke sige til voksne mennesker, at de ikke må drikke alkohol. Det kan de voksne selv bestemme, men vi skal lave nogle rammer, hvor børn og unge ikke bliver konfronteret så meget med alkohol i hverdagen, som de tidligere har gjort, fortæller Sundhedsudvalgsformanden om den nye alkoholpolitik.

Der er undtagelser Det er dog ikke i alle kommunale sammenhænge, at det er slut med alkohol.

- Ser vi på eksempelvis kulturdagen, har vi besluttet, at der skal være mulighed for at købe en fadøl, men vi vil til gengæld skabe et øget fokus på at få tjekket ID og sørge for, at unge under 18 ikke kan købe alkohol til den type arrangementer. Præmissen for at servere alkohol er altså et øget fokus på, hvem vi serverer for.

Samtidig vil man ikke gribe ind overfor alkoholindtag på kommunens plejecentre.

- Vi har friholdt jubilæer og afskedsceremonier. Vi har også friholdt ældreområdet. Hvis de ældre vil have et glas vin på plejehjemmet, er det selvfølgelig helt okay. Det er ikke dér, hvor vi som kommunen skal blande os. De ældre må gerne få et glas vin til maden, hvis det er det, de har lyst til. Det handler om børnene, siger Marcus Guldager (S).

Udover spørgsmålet om udskænkning af alkohol til kommunale arrangementer, lægger den nye alkoholpolitik op til et øget oplysningsarbejde. Blandt andet har kommunen et samarbejde med Rungsted Gymnasium, hvor man taler med eleverne om, hvordan alkohol kan være en del af fester, uden nødvendigvis at lede til decideret beruselse. Der er flere andre tiltag, som omtales i den nye politik. Politikkens tre fokuspunkter er:

Alkoholkultur og alkoholindtag blandt børn og unge

Rollemodeller og medansvar – involvering af de voksne omkring de unge samt lokalsamfund

Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer – fokus på tidlig opsporing og hjælp Alkoholpolitikken kan findes på kommunens hjemmeside.