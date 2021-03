Det siger kunderne: Udeshopping er bare federe

Claudia Vasbo fra Hørsholm var taget et smut ind i den nye pop-up i det tidligere apotek for at finde noget sig selv og til sin søn. Hun var begejstret for genåbningen.

Claudia Vasbo er træt af at shoppe på nettet og glad for at kunne komme ud igen. Foto: Fred Jacobsen

Rart med liv i gaden

Aase Simonsgaard har været i Bog & Idé og købe en ny bog og en kalender:

"Jeg synes, at det er en god idé med den måde, der er blevet lukket op på. Dog forstår jeg ikke, at man her ikke har kunnet åbne Hørsholm Midtpunkt, så der var mulighed for, at folk kunne sprede sig lidt mere. Men det er rart, at der kommet liv i gaden, og det er ligesom man kan mærke, at det har gået mange på - mere end man lige tror - med den nedlukning. Nu kan man endelig gå en tur, og der er liv."