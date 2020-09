Ugebladets redaktør Fred Jacobsen. Foto: Morten Timm

Det mener Ugebladets redaktør: Alt for meget lov og orden

Borgmesteren og flertallet i kommunalbestyrelsen missede forleden chancen for at give kommunen et menneskeligt ansigt, mener lokalreaktør Fred Jacobsen

Hørsholm - 11. september 2020 kl. 08:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er to vendinger, byens borgmester ofte benytter sig af, når han taler til og med borgere og politiker-kolleger.

Den ene er, at "Hørsholm vil begejstre". Den anden, at "her i Hørsholm overholder vi landets love".

Sidstnævnte er i den grad sandt. På visse områder i en sådan grad, at borgmesteren selv bliver frustreret.

Senest kom det til udtryk på kommunalbestyrelsesmødet 31. august, hvor politikerne blev bedt om at forholde sig til et forslag fra Venstres Anne Ehrenreich.

Hun mener at reglerne om partshøringer i bygge- og udstykningssager skal følge loven OG ombudsmandens anbefalinger, som mener der er pligt til partshøring "hvis byggeriet vil udsætte naboen for konkrete væsentlige gener."

Oversat til dansk: Ræk en finger i vejret og stik en i jorden, træk vejret ind gennem næsen og fornem, hvordan en sag dufter. Eller stinker, for den sags skyld.

I stedet for alene at stirre stift ned i juraen for at fornemme, hvornår en nabo mon føler sig generet.

I to sager fra Rungsted, Hulsøvang 12 (en fiffig arealoverførsel, som Ugebladet har omtalt) og Enghave 9 A og B (som Ugebladet vender stærkt tilbage til i en af de kommende udgaver), vågnede naboerne i det ene tilfælde op til, at der pludselig stak kabler op af jorden, i den anden, at naboen tilfældigt hørte om, at der skal bygges en over 8 meter høj kasse lige på den anden side af hækken.

Ingen blev hørt. For det skulle de ifølge reglerne ikke.

Forholdet til naboerne er frosset til is. Det frustrerer Morten Slotved. Han ved ikke, hvad han skal gribe og gøre i, får tæsk fra alle sider, sagde han, men faldt alligevel til patten og bakkede op om at holde sig til kold jura. Han lovede dog, at der kommer en partshøring til naboerne til Hulsøvang 12, når byggesagen begynder.

For naboen til Enghave 9 A og B er løbet kørt: Han kan fra sin stue høre håndværkerne hamre og save på naboens nye tofamiliehus.

Partiløse Annette Wiencken viste ellers en vej, da hun samlede op på fronterne med en simpel, menneskelig og såre logisk tanke: Det skader vel ikke nogen med en partshøring for meget?

Chefen for det hele greb ikke den bold. Hans følge­svende i Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og DF heller ikke. Dermed fremstår borgmester, et snævert flertal på 11 og den administration, han til syvende og sidst står i spidsen for, i disse sager tilbage som iskolde bureaukrater.

Taler man med de bekymrede, er deres største frustration, at de blev ladet i stikken og ikke blev hørt.

Hvorfor, må man spørge sig, har borgmesterens åbenlyse moralske kvababbelser i disse sager ikke forplantet sig videre i organisationen. En chance for at fremstå ordentlig og menneskelig blev forpasset.

Det må i sandhed være frustrerende.

