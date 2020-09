Niels Lundshøj (S) forklarer, at han er særligt glad for at børneområdet igen er blevet prioriteret. Henrik Klitgaard (R) og Svend Erik Christiansen (S) lytter. Foto: Allan Nørregaard

Det kom bag på dem: Skattestigning koster ekstra

Hørsholm skal kradse 37 millioner kroner ind i skat for at dække over et 'udligningshul' på 26 millioner

Hørsholm - 24. september 2020 kl. 14:00

13 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag årets budgetaftale, som der blev sat et sidste punktum i i aftes.

Som Ugebladet allerede har fortalt, indebærer budgetforliget en skattestigning på 0,5 procent næste år. Den betyder, at hver Hørsholmborger må slippe ca. 300 kr. mere om måneden til den fælles kasse.

Skatten stiger fra 23,2 til 23,7 procent, så Hørsholm udnytter dermed - på nær 0,02 procent - det loft, skatten må stige med uden at blive idømt en 'dummebøde' af Social- og indenrigsministeriet. Aftalen er, at kommuner, der er særligt ramt af udligningsreformen, kan få lov til at lade skatten stige uden afgift for at dække sig ind i forhold til de ekstra udgifter udligningsreformen fører med sig.

For Hørsholms vedkommende er beløbet 26 millioner kroner, der, sammen med budgetreduktioner på sammenlagt ca. 27 millioner kroner, fik budgettets ender til at nå sammen til sidst.

Der dukkede dog en ekstra regning op, der kom lidt bag på politikerne: Hørsholm skal på grund opkræve 37 millioner kroner for at lukke 'udligningshullet.' De 11 millioner skal så afleveres i overudligning.

FAKTA

Det samlede budget er på 1,5 milliarder kroner

Et udvalg af investeringer:

2,7 mio. kr. i 2021 til klimainvesteringer meds fokus på bærdygtighed.

Studieboliger i bymidten.

Flere voksne til de 0-6 årige for 1,8 mio. kr. næste år og 3 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem.

Dagplejen fortsætter og styrkes.

Flere ledere til skolerne.

Usserød Skoles underskud på 2-2,5 mio. kr. nulstilles.

Eldrevet minibus til plejecentrene til 600.000 kr. og opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen for 420.000 kr.

3 mio. kr. i 2021 til HUI og udendørsidrætterne samt knap 24 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023.

Ketsjerklubbernes tilskud bevares.

Ny kulturpolitik, fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet.

300.000 til en innovationsfestival.

100.000 til kampagne for hygiejne og mindre alkoholforbrug.



Et udvalg af reduktioner:

Eksterne konsulenter: 2,2 mio. kr. i 2021, stigende til knap 4 mio. kr. de efterfølgende år.

20 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022 vedr. PH Park.

1,5 mio. kr. via udbud, indkøb og kontraktstyring.

6,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen i 2021 stigende til 9,6 mio. kr. i 2022 - svarende til 8,5 stillinger frem til 2022, heraf 5,5 i 2021.

4,5 mio. kr. på blandt andet social- og seniorområdet gennem bl.a. øget brugerbetaling på vask af sengetøj og linned, reduktion i serviceniveau i hjemmehjælpen gennem skærpet visitation, personlig støtte og pasning af handicappede, på botilbud til både korte og længerevarende ophold. Det samlede budget er på 1,5 milliarder kronerEt udvalg af investeringer:Et udvalg af reduktioner: Har ikke forstået den Det irriterer politikerne bag budgetforliget, fordi de havde en forventning om at kunne beholde hver og én af de ekstra kroner, stattestigningen fører med sig.

"Jeg må sige, at de partier, der har lavet aftalen, åbenbart ikke helt har forstået den," lyder det fra borgmester Morten Slotved (K). Heller ikke viceborgmester Henrik Klitgaard (R) er tilfreds.

"Vi troede, at vi kunne hæve skatten 'gratis'. Det fik vi at vide. De har ikke haft styr på det de har forhandlet. Nu får andre kommuner glæde af den service, vi kunne have fået for pengene," tilføjer Henrik Klitgaard, hvis eget parti sammen med regeringen, Venstre, SF og Alternativet har lagt stemmer til udligningsreformen.

Lige til grænsen... Med en skattestigning på 0,5 procent går de lokale forligspartier Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Socialkonservative plus løsgænger Annette Wiencken "lige til grænsen" for, hvad de troede kunne opkræves uden ekstra udligning.

...og i ét hug "Vi tager den sådan set i ét hug, og hvis jeg skal fortsætte som borgmester, og det vil jeg gerne, kan jeg på Konservatives vegne sige, at vi ikke går efter flere skattestigninger.

Da forligspartierne tidligere i dag præsenterede budgetaftalen på et pressemøde, var der rundt om forhandlerbordet ikke udpræget begejstring for at skulle gribe til en skattestigning.

Fandt hinanden For socialdemokraten Niels Lundshøj, der tidligere, og også forud for denne budgetforhandling, havde set en skattestigning som en mulighed, var den nødvendig "for at undgå markante reduktioner på velfærdområdet".

"Jeg har respekt for, at vi fandt hinanden," lød tilføjelsen.

For hverken borgmester Slotved, viceborgmester Klitgaard, den socialkonservative Thorkild Gruelund, løsgængeren Annette Wiencken og de konservative medforhandlere Maj Allin Thorup og Jan H. Klit kunne fremkalde mere begejstring for skattestigningen end at betegne den som nødvendige.

Budgettet vedtages i kommunalbestyrelsen 5. oktober og er indgået uden om Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances sammenlagt 6 mandater.

