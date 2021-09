Det kom bag på dem: Så meget får kendt mødeleder i honorar

TV-vært Tine Gøtzsche er hyret til at styre en debat om kulturpolitik i Hørsholm på Kulturdagen - og det overrasker flere partiledere hvad hun skal have for det.

Det kunne man have gjort billigere, siger nogle deltagere om at TV-vært Tine Gøtzsche er hyret til at moderere en times debat om kulturpolitik på Kulturdagen

Hørsholm - 02. september 2021

Det kommer bag på alle deltagere, at Hørsholm Kommune betaler 22.500 kr. for en ordstyrer til en times debat om kulturpolitik i Hørsholm i forbindelse med kulturdagen.

"Det kommer bag på mig, at det fylder så meget af kulturdagens budget," lyder det eksempelvis fra viceborgmester Henrik Klitgaard (R), der også er næstformand i Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU).

Debatten er lagt op som en partilederdebat, som repræsentanter fra Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Ny Borgerlige deltager i lørdag eftermiddag på Ridebanen.

Og til at styre den debat har kommunen hyret tv-vært Tine Gøtzsche for 22.500 kr.

Prisen er ikke noget hverken Thorkild Gruelund eller DF's Glen Madsen kan hidse sig op over.

"Det er i orden," mener Gruelund og tilføjer: "Jeg håber virkelig, at hun er pengene værd."

Glen Madsen, der ikke selv deltager i debatten, kalder udgiften "en dråbe i havet" og mener det er ok. "Der er kommunalvalg og det er fint for demokratiet," siger DF'eren.

Det er for mange penge Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt, medlem af Sport-, fritid- og kulturudvalget, kendte ikke til honoratets størrelse.

"Det er for mange penge at bruge på en times debat, og det kommer helt bag på mig. Jeg synes, at man skulle have gået efter en lokal moderator," lyder det fra Ann Lindhardt.

Seriøsitet og kvalitet Borgmester Morten Slotved (K), der er stand-in for SFKU-formand Nadja Hageskov, lægger vægt på, at Tine Gøtzsche tilfører debatten kvalitet og seriøsitet.

"Jeg tror også der er vigtigt med en god styring for de kandidater, der er helt nye, så det bliver seriøst uden mudderkastning. Ja, og så håber jeg da, at Tine Gøtzsche kan tiltrække nogle borgere til debatten."

Nye Borgerliges Erik Rosenkrantz Fuglsang reagerede med "jeg fik samme tanke", da Ugebladet spurgte ind til det rimelige i at bruge over 20.000 kr. på en ordstyrer.

"Det rammer jo lidt ind i nogle af mærkesagerne," siger han. Ny Borgerliges spidskandidat er dog overbevist om, at "en velkendt og populær" person som Tine Gøtzsche vil kunne trække folk til debatten.

"Så er det jo op til os politikere også at gøre os tiltrækkende," siger Erik Rosenkrantz Fuglsang.

God borgerinvolvering SF's Louise Zabel mener, at Tine Gøtzsche er en dygtig mødeleder, men er enig med dem, der mener, at det er mange penge at bruge på arrangementet.

"Jeg tænker, at man vel også kunne have fundet en lokal, som ikke er 'smurt ind' i alt muligt," lyder det fra SF-spidskandidaten, der i øvrigt roser arrangementet for at involvere borgerne via Borgerlab, hvor der kan stilles spørgsmål til debatten.

Lefler for kendisser "Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget koster," siger Svend Erik Christiansen fra Socialdemokratiet, "men kommer der noget godt ud af det, er det jo godt."

Han mener, at der "lefles for meget for kendisser" og tror på, at man kunne have fundet en billigere lokal løsning.

Liberal Alliance er repræsenteret ved spidskandidat Stine Darmer i stedet for kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Nybo, der har konfirmation i familien.

"Jeg tror på en vis kendiseffekt her, og så er det nok hvad det koster. Jeg synes det er mange penge, men er tilfreds med, at det er en ekstern og ikke én fra administrationen," mener Nybo og understreger, at det i sådan en debat er vigtig med en meget kvalificeret og kompetent mødeleder.