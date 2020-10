Se billedserie Arrangøren Jerry Ritz fra foreningen Kulturforsyningen kan med glæde meddele at julekoncerterne med Marie Carmen Koppel kan gennemføres på trods af Corona med stærkt reduceret kapacitet. Her ses han sammen med Maria Carmen Koppel ved en tidligere koncert i Hørsholm Kirke. Foto: Bjarne Stæhr

»Det kan ikke blive jul uden en koncert i Hørsholm Kirke«

For 11. år i træk lægger Marie Carmen Koppel vejen forbi Hørsholm Kirke, og i år har man set sig nødsaget til at afholde en ekstra koncert, da den første blev udsolgt på rekordtid.

17. oktober 2020

Det har været en fast tradition at gospel- og jazzsangerinden Marie Carmen Koppel giver julekoncert i Hørsholm Kirke, siden hun i 2010 overtog efter at Etta Cameron døde. Sådan bliver det også i år, fortæller Jerry Ritz fra foreningen Kulturforsyningen, som arrangerer koncerten. Marie Carmen Koppel kommer til Hørsholm søndag den 13. december - også betegnet som 3. søndag i advent - hvor hun indtager Hørsholm Kirke på sin årlige juleturné.

- Koncerter en udfordring i disse Corona tider, hvor det er vigtigt, at der bliver holdt afstand, og derfor er publikumskapaciteten i kirken også er mærkbart reduceret. Faktisk er der kun plads til en tredjedel af det normale, siger Jerry Ritz, og forsætter:

- Der gik ikke mange dage fra at billetsalget startede til eftermiddagskoncerten klokken 16.00, før der blev meldt udsolgt, og derfor er der nu arrangeret en ekstra-koncert klokken 18.00 samme dag, hvortil billetsalget netop er startet.

Det har været et hårdt år Marie Carmen Koppel fortæller selv, at det har været et hårdt år.

- Det har været det hårdeste år nogensinde rent arbejdsmæssigt, og det er desværre stadig hårdt. Dels har det været hårdt fra den ene dag til anden at få aflyst alt på en gang - og ikke vide hvornår man kunne komme i gang igen. Og så har det været en økonomisk ruin. Mest af alt har jeg været så presset og stresset over ikke at kunne tage ud og spille og gøre det jeg er god til. Derudover er jeg selv i risikogruppen, så jeg har også været bange for Corona, og isoleret mig selv, specielt i starten af nedlukningen, fortæller sangerinden.

Hun sætter pris på, at der er blevet åbnet for at spille koncerter igen, men den økonomisk situation er desværre stadig ikke som før corona.

- Vi er selvfølgelig glade og taknemmelige for at vi kan spille koncerter, hvor vi kan overholde alle restriktioner, så alle trygt kan komme ud og høre julekoncerter. Men vi mangler stadig meget for at kunne leve af at spille igen. Det er få billetter, man kan sælge, og det gør det svært for alle i min branche, udøvende såvel som arrangører, fortæller Marie Carmen Koppel.

Heldigvis er der lyspunkter. Koncerten i Hørsholm Kirke er et af dem.

- Jeg er lykkelig over at kunne spille i Hørsholm kirke igen i år. Det er en tilbagevendende tradition som betyder rigtig meget for mig. Jeg elsker Hørsholm kirke. Det kan ikke blive jul uden koncert i Hørsholm Kirke, som sangerinden selv formulerer det, inden det lyder:

- Repertoiret bliver som vanligt en blanding af mine to julealbums, som begge indeholder klassikerne som »Silent Night«, »Have Yourself a Merry Little Christmas« og »Dejlig er jorden«. Og så er der ingen jul uden »White Christmas«, slutter hun.

Billetsalget til ekstra-koncerten den 13. december klokken 18.00 er netop startet, og arrangøren Kulturforsyningen oplyser, at der kun bliver sat 100 billetter til salg og tilføjer, at man ikke skal vente for længe, hvis man vil opleve Marie Carmen Koppels julekoncert i år. Biletterne kan købes på Billetlugen.dk.