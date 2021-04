Kommunens nye udbudsmodel får håndværksarbejde skal give mindre bøvl og mere arbejde til især lokale virksomheder. Foto: Adobe Stock Foto: Volodymyr Shevchuk - stock.adobe

Send til din ven. X Artiklen: Det kan håndværkerne glæde sig til: Mindre bøvl og arbejde til flere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det kan håndværkerne glæde sig til: Mindre bøvl og arbejde til flere

Leverandørliste afløser rammeaftale, som Hørsholm Kommune skrottede kort før jul på grund af lav tilslutning

Hørsholm - 22. april 2021 kl. 05:23 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Efter sommerferien går Hørsholm Kommune i luften med en ny form for udbud af håndværkeropgaver. I stedet for de hidtidige rammeaftaler bliver opgaverne fordelt ud fra en leverandørliste. Det nye system skal sikre, at de forskellige arbejder bliver fordelt på flere - især lokale - håndværkere.

Og så betyder det mindre bøvl, som især mindre håndværksvirksomheder har klaget over, håber viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).

"Den gode nyhed er at vi går fra ganske få til forhåbentligt ganske mange, som får opgaverne," siger Klitgaard, der i årevis har arbejdet for en bedre udbudsmodel og nu er glad for det færdige resultat.

Institutioner bestemmer selv Det nye er en leverandørliste, som virksomhederne kan byde ind på. Når de er godkendt til at stå der, kan de byde ind på fire forskellige spor, som er delt op i grader af opgavernes omfang: Lige fra opgaver under 40.000 kroner til opgaver op til tre millioner kroner.

Drejer det sig om opgaver under 40.000 kr. kan den enkelte institution selv hidkalde den virksomhed, den mener er bedst til at løse opgaven.

FAKTA OM UDBUD Kommunen har hidtil anvendt rammeaftaler til indkøb af håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver for ca. 19 millioner kroner årligt.



Der er tale om mindre opgaver fordelt på forskellige fagentrepriser som maler-, tømrer-, elektriker-, murer-og vvs-opgaver.



I efteråret 2020 blev rammeaftaler for 6 håndværksfag (maler, tømrer, elektriker, murer, glarmester samt vvs) budt ud på ny, da de stod til at udløbe med udgangen af året.



I alt anmodede 42 firmaer om at blive prækvalificeret.



I 2015 anmodede i alt 60 firmaer om at blive prækvalificeret.



Det nye system:

Til opgaver under 40.000 kr. kan den enkelte institution selv vælge.

De øvrige spor er opdelt efter skønnet pris:

40.000 – 100.000 kr.

100 – 300.000 kr.

300.000 – 3 mio. kr.



Der oprettes leverandørlister til tømrer, glarmester, murer, maler, ventilation, gulv m.v.



Uinteressant i Sorø Virksomhederne på leverandørlisten på de tre øvrige spor, bliver udvalgt efter et system, hvor kommunens forvaltning vælger én fra listen, og et dertil indrettet it-system vælger to andre efter tilfældighedsprincippet. Disse tre virksomheder skal så konkurrere om at være bedst og billigst for at få opgaven.

Henrik Klitgaard tror især på, at kategorierne op til 100.000 kroner, der vil komme lokale håndværkere til gavn.

"Jeg tror næppe, at en virksomhed fra eksempelvis Sorø er interesseret i at byde på en opgave på under 100.000 kr.," mener udvalgsformanden.

Mere administration Han erkender, at det nye system vil betyde mere arbejde til kommunens forvaltning, men ser også en mulighed for en økonomisk gevinst.

"Med rammeaftalerne så vi blandt andet, at hovedentreprenøren hyrede andre ind til mindre opgaver. Og så blev det dyrere," lyder Klitgaards forklaring.

Lister med kædeansvar En del af det nye udbudssystemer er kædeansvar og sociale kontrakter. Det betyder, at hvis en underleverandør laver noget, der er i strid med regler eller love, så er det hovedntreprenørens ansvar. Og virksomheder, der vil ind på kommunens leverandørliste forpligter sig tillige til at ansætte et vist antal lærlinge.

Kort før jul aflyste kommunen et udbud om rammeaftaler for indkøb af håndværkerydelser til Hørsholm Kommune, fordi tilslutningen var for lav og satte i stedet turbo på bestræbelserne for at indføre en leverandørliste med forskellige spor.

relaterede artikler

Hård dom: Én kommune er endnu dårligere 01. december 2020 kl. 18:00