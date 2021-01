Se billedserie Rektor på Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard er klar til at byde velkommen til en virtuel orienteringsaften torsdag 14. januar kl. 19.30. Pressefoto Foto: Per Frost Henriksen

Det globale gymnasium kalder i en covid 19-verden

Rungsted Gymnasium inviterer alle 9.- og 10.- klasses elever og deres forældre på virtuel orienteringsaften torsdag aften

Hørsholm - 13. januar 2021

I disse dage og uger er orienteringsaftenerne på ungdomsuddannelserne i fuld gang - om end i helt nye rammer.

Coronarestriktionerne har nemlig betydet, at de nu alle skal afholdes virtuelt. På Rungsted Gymnasium har det medført en stor omlægning af årets 'åbent hus'-arrangement, der ellers plejer at tiltrække 700 gæster, som bydes indenfor af 150 elever og lærere.

Når den virtuelle orienteringsaften går live på torsdag den 14. januar kl. 19.30 er det i stedet med nogle få værter og et kamera, fortæller rektor Ruth Kirkegaard, der sammen med eleverne Clara, Mathilde og David vil stå klar til at byde velkommen.

"Vi håber på, at en masse unge 9. og 10. klasses elever og deres forældre sidder klar derude med en kop kaffe og følger med på skærmen ved en tændt computer," lyder det Ruth Kirkegaard.

Tre værdier Rektoren forklarer, at Rungsted Gymnasium har tre centrale værdier; nemlig den globale profil, det fagligt ambitiøse og det sociale fællesskab.

"Vi er det eneste globale gymnasium i Danmark, der udbyder fire studieretninger, hvor undervisningen og eksamen afholdes på engelsk i visse fag. Det betyder en helt unik mulighed for at forberede sig på studier og erhvervsarbejde i udlandet efter RG," oplyser Ruth Kirkegaard.

Men det er ikke kun i de fire studieretninger, at elever dannes globalt. Hele gymnasiets globale profil står stærkt i alle studieretninger, sådan at alle elever gøres klar til at kunne navigere i den globale verden.

Sidste år rejste 44 elever på tværs af alle klasser fx på en ekstra studietur til Ghana for at donere en skolebus til en samarbejdsskole, ligesom 50-60 elever hvert år på tværs af studieretninger og klasser rejser til Washington, New Zealand, Frankrig, England og Tyskland i et 14-dages studieophold på et udenlandsk universitet eller college.

"Helt unikke oplevelser der betyder, at eleverne kommer hjem med globalt udsyn og en ny faglighed, der rækker ud over Danmarks grænser," fortæller RG-rektoren.

Desuden tilbydes et helt særligt fag, 'virksomhedsøkonomi B', der normalt er forbeholdt HHX. Her kan man få de første redskaber til at kunne lave sin egen virksomhed.

Rungsted Gymnasium har mange talenttilbud til eleverne, herunder talentkonkurrencer i samarbejde med andre gymnasier. Skolen har også udviklet deres helt eget selvstændige talentprogram, hvor cirka 100 elever hvert år vælger at deltage. Pressefoto

Stærk faglig profil Rektoren fremhæver Rungsted Gymnasium ultrastærke faglig profil, som medvirker til den allerhøjeste andel af elever, der efterfølgende læser videre.

"Eleverne kommer med et meget højt faglig snit fra deres 9. og 10. klasses eksaminer. Vi gør alt for at sende eleverne ud fra RG med tilsvarende høje karakterer mod deres videre studier og arbejdsliv".

Skolen har ydermere flere talenttilbud til eleverne, herunder talentkonkurrencer i samarbejde med andre gymnasier, ligesom de har udviklet deres helt eget selvstændige talentprogram, hvor cirka 100 elever hvert år vælger at deltage.

"Fælles for Rungsted Gymnasium er, at vi alle er drevet af nysgerrighed og glæden ved at blive klogere. Vi er fælles om at ville lidt mere, og fælles om at sende vores elever godt videre. Det særlige fællesskab rækker langt ud over studieretninger og valgfag," siger Ruth Kirkegaard og hævder, at man venner, studiekammerater, kollegaer - og netværk for livet.

FAKTA Rungsted Gymnasium er grundlagt i 1900

Har pt. 792 elever (inklusiv 100 eliteidrætselever på Team Danmark- og Eliteidrætsordning)

65 lærere

Karaktergennemsnittet for STX i 2019 var 8,0 Vild med idræt og dans Gymnasiet er endvidere en Team Danmark Uddannelsespartner med en eliteidrætsordning, der involverer over 100 elever.

"Med vores placering på Stadionalle i Hørsholm giver vi eleverne helt unikke idrætstilbud. Man behøver dog ikke at være eliteudøver. Vi har fx også et Vild med dans-forløb, hvor alle elever lærer at danse," siger Ruth Kirkegaard videre. Men hun forventer også noget af eleverne. At de møder velforberedte og engagerede samt tager ansvar for sig selv og andre, når de indgår i vores faglige og sociale fællesskaber.

"Så lover vi til gengæld et udfordrende fællesskab, der med udgangspunkt i lokale og globale vinkler ruster dig til dit videre studie i Danmark eller udlandet," slutter rektoren.

