Det farlige partiskifte: Sådan klarede de sig

Ugebladet har set tilbage på en række tidligere partihop i Hørsholm og talt med dem der tog springet

Hørsholm - 17. marts 2021 kl. 08:00 Af Morten Timm og Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Vendekåber. Faneflugt. Tillidssvigt.

Det er ikke vælgernes livret - og slet ikke gratis - at forlade det parti, man blev valgt for. Og da slet ikke kun få måneder efter man blev valgt.

Det kan Esben Dyekjær fortælle en historie om. Han tog springet fra Venstre til Konservative i 2014 - mindre end et halvt år efter valget.

"Lige i begyndelsen var det meget ubehageligt og personligt, så jeg måtte lukke min profil på Facebook i en periode," erindrer den 47-årige skolelærer på NGG, der som lokalpolitiker også betalte den højeste pris: Han blev ikke valgt igen og fik dermed kun en enkelt periode i kommunalbestyrelsen.

Møgsager og partiskift "Det var nok en kombination af et par møgsager og partiskiftet. Plus at Konservative stillede med nogle gode og stærke nye profiler," tænker Dyekjær om årsagerne til, at vælgerne - bortset fra en kort periode, hvor han var inde som suppleant for Morten Bast Hall - havde valgte ham fra ved kommunalvalget i november 2017.

Til gengæld var den 'hadefulde' periode forholdsvis kort. I perioden blev der skrevet meget, og kritikken fra hans tidligere byrådsgruppe var meget hård.

Har ikke fortrudt "Det personlige var hårdt. Det må man leve med som offentlig person. Politisk har jeg ikke fortrudt et øjeblik," siger Esben Dyekjær.

Han var kun kommet fem måneder på den anden side af kommunalvalget, da han besluttede sig for skiftet.

Opposition det vigtigste "Jeg fandt ud af, at de holdninger, jeg bød ind med, ikke var en del af det. Da valgkampen var slut, oplevede jeg en konfrontatorisk tilgang, hvor det at være i opposition var vigtigere end at samarbejde. Det var desværre også det jeg oplevede, da jeg i den korte periode var inde som suppleant for Morten (Bast Hall, red.)," fortæller Esben Dyekjær.

Oplevelserne har ikke svækket lysten til at prøve igen: Dyekjær er klar til at prøve igen, hvis partiet ønsker det.

Kaldt vendekåbe Det var noget af samme oplevelse Marianne Preis Balser havde for 18 år siden, da hun som Venstres spidskandidat i valgperioden 2002-2005, skiftede til Konservative ligesom Annette Wiencken.

"Jeg skiftede også efter en periode med stor uro i Venstre, hvor flere ikke ville det borgerlige samarbejde og nærmest konsekvent sagde nej til forslag, når det kom fra Konservative," siger Marianne Preis Balser.

Hun blev heller ikke valgt for sit nye parti i 2005, men stillede så op igen i 2009, hvor det lykkedes hende at komme ind igen.

Men det var en hård omgang at skifte parti, husker Preis.

"Ja, det var slemt. Udover at tabe stemmer og gå voldsomt tilbage, så følte jeg mig ikke helt så velkommen. Mange K-medlemmer var negative. Jeg blev kaldt en vendekåbe og én der sidder på andres stemmer. Men jeg tror, at Annette får det nemmere. Og jeg tror, at hun klarer det ved valget. Hun har altid være mere konservativ og samarbejdsvillig," vurderer 76-årige Marianne Pries Balser.

Gode råd til partihopperen Esben Dyekjær: Hun skal bare holde fast og arbejde på at være ordentlig, selv om andre hellere vil have opposition.



Kirsten Thrane: Hun skal gøre sig umage med at have en god forklaring til vælgerne. Der bliver hun afkrævet svar, og hun skal give dem et ærligt svar. De kan de fleste godt forstå det.



Marianne Preis: Jeg synes, at Morten Slotved giver for meget frihed til udvalgene. Derfor skal hun sige til Slotved, at når vi sidder i lukket gruppemøde og har aftalt en retning, så er det vi kører efter. Han er lidt for flink.



Birger Bøgeblad: Vi trænger til borgerlig samling, og Annette har i mange år været interesseret i et samarbejde. Men hun skal være opmærksom på, at der kan være en helt anden kultur i et andet partis vælgerforening.

Tror på Annette To andre partihoppere, der heller ikke klarede springet, var Kirsten Thrane, der skiftede fra Socialdemokratiet til Konservative i valgperioden 2002-2005, og Birger Bøgeblad, der skiftede fra Konservative til Venstre i perioden 2006-2009.

Begge er overbeviste om, at hun nok skal klare den - selv om meget også afhænger af opstillingen på listen.

Man har svigtet "Det er svært at være konvertit og komme ind igen. Det koster altid. De personlige stemmer følger ikke med. I mange folks bevidsthed har man svigtet. Jeg mødte da også nogle, der blev halvsure over partiskiftet. Det er også helt rimeligt, at folk synes det. Jeg er da også skuffet over Lars Løkke," siger 78-årige Birger Bøgeblad, der selv kun manglende nogle ganske få stemmer for at klare cuttet.

"Jeg er ked af det der skete med Annette Wiencken, og at hun gik, men jeg ønsker hende alt godt fremover," tilføjer han.

Vælgerne tilgiver ikke 80-årige Kirsten Thrane oplevede at få en del skæld ud af både vælgere og familien, da hun som eneste socialdemokrat forlod partiet. Hvad bilder du dig ind?, lød det flere gange.

"Vælgerne tilgiver ikke én som politikerne gør. Jeg har ventet længe på, at Annette Wiencken gjorde det. Hun er utrolig dygtig og talentfuld. Er man et politisk menneske, er man nødt til at finde ud af, hvor det flytter noget for én. Jeg ønsker hende alt muligt held og lykke," siger Kirsten Thrane, der i alt sad 22 år i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Heller ikke Jens Frederiksen, der blev valgt ind for Dansk Folkeparti i 2005, lykkedes med et partiskifte. Han rykkede til Konservative og stillede op i 2009 uden at blive genvalgt.

Han ønsker dog hverken at kommentere den aktuelle situation eller hans eget skifte.

"Det er et overstået kapitel," siger han til Ugebladet.

