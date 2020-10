Det farlige gratis lyskryds: De frygter de kommer susende over bakketoppen for at nå over

Dette kryds skal lysreguleres, selv om mange argumenter - og naboerne - taler imod. Foto: Morten Timm

De nærmeste naboer til krydset Breeltevej Usserød Kongevej klager nu til kommunen over gaven fra byens store virksomhed

Hørsholm - 08. oktober 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen havde ikke de store betænkeligheder, da den forleden sagde ja tak til tilbuddet fra den lokale virksomhed VKR Holding og Velux om at betale 1,6 millioner kroner for et signalanlæg i krydset Usserød Kongevej og Breeltevej. Kun det forbehold, at sagen skal evalueres efter et år.

De nærmeste naboer mener dog, at det er en dårlig idé, og Miriam og Steffen Østergaard, der bor på Usserød Kongevej umiddelbart i nærheden af det pågældende kryds, har derfor samlet underskrifter til en klage til kommunalbestyrelsen.

Tag det af bordet De mener, at politikerne skal tage lysreguleringen af bordet og peger på, at VKR Holdning i stedet kan bruge pengene på at etablere en forbindelsesvej til den udkørsel, Velux i forvejen har til Ådalsvej/UsserødKongevej.

Otte af ni nærmeste naboer har skrevet under på klagen. Den niende bliver kontaktet, når de er retur fra ferie.

De mener, at en lysregulering i krydset er helt unødvendig. Ja, nærmest farlig, som Steffen Østergaard forklarer til Ugebladet.

Kollisionerne spøger "Vi frygter, at der kan opstå farlige situationer, når køretøjer fra syd skal skynde sig over bakketoppen for at nå over før det bliver rødt. Det er bagendekollisioner og rødkørsel vi frygter," siger Steffen Østergaard til Ugebladet.

SAGEN KORT

VKR Holding A/S og Velux har tilbudt at finansiere et signalanlæg i krydset Breeltevej/Usserød Kongevej, så virksomhedens medarbejdere fåe nemmere ved at komme ud fra Breeltevej.

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. september at sige ja tak til tilbuddet, men ønskerlyskrydset evalueret efter et år.



Rådgivningsfirmaet COWI har i en analyse påpeget



at "et signalanlæg vil blive en gene for mange, men tilgodese de få trafikanter på Breeltevej" på grund af den lave trafikmængde

at der ikke er registreret uheld i krydset

at et lysanlæg "i værste fald" vil skabe ulykker, da der er større risiko for at biler kører op i hinanden.

at anlægget vil øge risikoen for at køretøjer kører over for rødt

at et lyskryds kan genere den kollektive trafik med længere rejser for busruterne 354, 150S og 375 R

at at lyskryds vil modarbejde fremkommelighedstiltag Rådgivningsfirmaet COWI har i en analyse påpeget Han frygter, hvad der kan ske, når han skal holde stille lige på den anden side af bakketoppen for at skære ind til sin ejendom fra Usserød Kongevej: At der brager en bil op i ham bagfra, fordi den lige skal nå over lyskrydset.

Det fungerer som det er "Trafikken, og det at skulle vente på at komme ud på vejen, kan vi godt leve med. Vi synes det fungerer fint som det er, selvom det er sjældent, at bilister på Usserød Kongevej viser hensyn, og lader beboerne nord for bakketoppen komme ud når der er øget trafik," fortæller Steffen Østergaard.

Det klager de over Klagerne remser en række argumenter op, der i deres øjne klart taler imod en lysregulering:

Krydset ligger på en bakketop, hvor der er god udsigt fra Breeltevej mod nord og syd mod Usserød Kongevej, trafikmængden fra Breeltevej mod Usserød Kongevej er lav, det vil betyde store gener for mange og fordele for få i forhold til fremkommelighed.

Der er ikke registreret uheld i krydset.

Klagerne hæfter sig ved, at bagendekollisioner kan udløse piskesmæld og andre personskader med rehabiliteringsomkostninger for kommunen, at rødkørsler er til fare for alle trafikanter og for beboerne, at kødannelse forårsaget af trafiklys vil reducere mulighederne for ud- og indkørsel til egen grund for beboerne.

Derud over argumenterer klagerne over, at køretøjernes tomgang vil øge mængden af skadelige partikler fra udstødningsgasser for alle beboere umiddelbart nord for lyskrydset.

Beboerne har også henvendt sig til Nordsjællands Politi om lyskrydsplanerne.

