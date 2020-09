Se billedserie Borgmesteren skriver under. Foto: Allan Nørregaard

Det er de glade for i budgettet

Fire partier og en løsgænger står bag aftalen om Hørsholms husholdning for 2021, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen 5. oktober

Hørsholm - 30. september 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et flertal på 13 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer landede onsdag i sidste uge en aftale om budget for 2021 og overslagsårene frem til 2024.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance meldte sig meget tidligt ud af forhandlingerne, eller blev - alt efter synsvinkel - smidt ud.

På et pressemøde torsdag fik hver af deltagerne i forhandlingerne lejlighed til at fortælle, hvad de sætter pris på. Det bringer vi her et udpluk af.

Borgmester Morten Slotved (K): "En skattestigning (0,5 procentpoint) er et nødvendigt tiltag for at holde hånden under velfærdsområderne," siger borgmester Morten Slotved. "Hørsholm Kommune er, og vil fortsat være, en attraktiv skattekommune med et fornuftigt velfærdsniveau, der matcher byens ambitioner. Nu hæver vi skatten en gang for alle, så borgerne kan være trygge ved, at skatten holdes i ro i de kommende år."

Maj Allin Thorup (K) Er glad for, at især de 0-6 årige får tilført penge.

"Over fire år bliver det til ti millioner kroner til området. Jeg håber det kan mærkes," siger hun og tilføjer:

"Skattestigningen gør ondt på os konservative, men er nødvendig."

Maj Allin Thorup er også glad for et pilotprojekt med frivillighed på daginstitutioner efter den måde, Skolens Venner agerer på. Organisationen samler ældre lærere og personer med forskellige kompetencer, der kan hjælpe til i undervisningen på skolerne.

"Endelig er jeg glad for at kunne bevare dagplejen, styrke den, og at ældreområdet bevarer sit serviceniveau," lyder det fra den konservative politiker.

Niels Lundshøj (S) oplevede samarbejdet om dette budget som det bedste forløb i sin byrådstid.

"Vi vil gerne være børnenes by i Hørsholm. Jeg er derfor glad for et løft på børneområdet, særligt til daginstitutionerne. Jeg glæder mig over, at vi kunne undgå markante reduktioner på velfærdsområdet."

Henrik Klitgaard (R): "Det er godt, at vi fik sat studieboliger i bymidten på dagsordenen. Vi vil gerne satse på et godt studiemiljø," siger han og peger på, at erhvervs- og beskæftigelsesområdet er udsat for markante besparelser, der svarer til 8,5 stillinger frem mod 2022. Reduktioner sker på baggrund af en analyse, der peger på besparelser ved øget produktivitet og effektivitet og en sænkning af serviceniveauet for bestemte grupper.

"Skat er ikke vores ønske, og det er med vemod, vi må hæve den," mener viceborgmesteren, der er glad for, at der nu er sat studieboliger i bymidten på dagsordenen, at der gøres en større indsats for klimaet - og han fremhævede især, at en innovationsfestival for unge fra nær og fjern kan få Hørsholm på landkortet.

Annette Wiencken (UP): "Skattestigning er ikke noget der gror i min baghave. Men vi er i en situation, at enten hæver vi skatten, eller vi overvejer at lægge os sammen med en anden kommune. Jeg er glad for, at vi styrker børnelivet. Børnefamilierne er jo dem der skal finansiere vores fremtid. Jeg er glad for, at der ikke er taget penge fra børneområdet," siger Wiencken. Hun finder det også godt, at der nu skal findes måder at støtte talentfulde børn på, at ketsjerklubberne bevarer deres energitilskud, og de nu skal være med til at skaffe halplads til senioridrætten.

Thorkild Gruelunjd (SK):"Det drejer sig om at være med. Vi behøver ikke nødvendigvis være enige. At sidde uden for er en stor fejl et parti kan lave. Skattestigningen er nødvendig for ikke at smadre serviceniveauet. Jeg glæder mig over opnormeringen på hjemmehjælp, men havde gerne set, at det var blevet til mere. Jeg noterer med stor tilfredshed, at der er penge 0-6 årige. De er de svageste sammen med de svage ældre. De skal have hjælp. Og jeg glæder mig over, at et bosted for mennesker med Downs syndrom nu er på banen."

Jan H. Klit (K):"Jeg er glad for, at der er afsat penge til Bo Trygt med flere tiltag, der skal reducere antallet af indbrud i Hørsholm. Fra Furesø Kommune ved vi, at de der har nedbragt indbruddene med 50 procent. Så der kommer til at ske en masse på det område."

Svend Erik Christiansen (S): "Jeg er tilfreds med, at ældreområdet går fri, at vi går efter klimamålene, og at vi bevarer den ene million kroner til det nære sundhedsvæsen og at der fortsat er gratis psykologhjælp til unge. Jeg synes også det er fint, at vi nu får etableret en sundhedspulje (100.000 kr., red.), der kan støtte foreninger, der gør noget for sundheden, og at vi i Sundhedsudvalget kan komme med tilbud og aktiviteter."

