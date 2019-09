Når talen falder på fremtiden, er det særligt byens handelsliv, der ligger Lisbeth Dalgaard på sinde. Når påvirkninger udefra ændrer rammerne for handelslivet i Hørsholm, er det nemlig vigtigt, at de handelsdrivende er vågne. Det forklarer Lisbeth Dalgaard, som i dag fylder 60 år. Foto: Allan Nørregaard

Det eneste konstante er forandring

Selvom alderen har gjort hende mere rolig, er kampgejsten stadig intakt, og hvis Hørsholm skal overleve som handelsby, skal der nytænkning til.

Sådan lyder det fra Lisbeth Dalgaard, der i dag fylder 60 år.

Lisbeth Dalgaard smiler, og hun skal ikke bruge meget betænkningstid, før svaret kommer.

- Dét har jeg det rigtig godt med, siger hun, og spørgsmålet om, hvordan det føles at fylde 60 år, får derved ikke lov at hænge længe i luften.

Lisbeth Dalgaard, der ejer og driver Dalgaard Supermarked i Hørsholm, eller Meny, som forretningen retteligt hedder i dag, fortæller, at hele dagen allerede er planlagt.

Først skal hun mødes til morgenmad med de ansatte i butikken, og derefter skal hun forbi Dansk Arbejdsgiverforening, hvor hun er formand, til brunch.

Efterfølgende skal hun igen tilbage til butikken, før hun om aftenen kan fejre sin fødselsdag med den nærmeste familie.

På den måde minder fødselsdagen om andre dage i Lisbeth Dalgaards liv. Hun har masser at se til, og selvom der er mange bolde i luften, nyder hun tiden.

Det kan være svært at forestille sig fremtiden. Mens tiden bevæger sig, gør mennesker typisk det samme, og det, som tidligere var utænkeligt, er pludselig blevet til virkelighed. Sådan har det også været for Lisbeth Dalgaard at blive ældre. Engang troede hun faktisk, at man er gammel, når man fylder 60.

- Lige da jeg blev 30, syntes jeg, at 60 var gammelt, men alder er jo kun, hvad man gør det til. Jeg møder tit topfriske 90-årige, hvor jeg bliver meget imponeret, så jeg tror i virkeligheden bare, at det handler om at holde sig i gang fysisk og mentalt. Så er man ikke ældre, end man udstråler, lyder det med et smil fra byens købmand, som fortsætter:

- Jeg synes faktisk ikke, at det er skræmmende at blive ældre. Jeg har nydt alle mine aldre, og jeg nyder det, som livet giver, siger hun.

Spørger man Lisbeth Dalgaard er det ikke entydigt godt at være ung eller gammel.

- Jeg er stor tilhænger af, at alle generationer kan lære af hinanden. Det er jeg også i mit virke i Dansk Arbejdsgiverforbund. Der arbejder vi også med, at alle aldre kan byde ind. At alle aldre har en værdi. Vi taler i samfundet meget om den teknologiske udvikling, og dér er der mange unge, der er dygtige til at byde ind, men samtidig er der noget med struktur og samling, som de ældre medarbejdere kan være enormt dygtige til at fokusere på og arbejde med. Derfor synes jeg, at alle aldre har noget at bidrage med, fortæller Lisbeth Dalgaard.

Derfor har hun også nydt, at hun selv har ændret sig med alderen.

- Jeg har selv nogle andre ting at bidrage med i dag. Man lærer hele livet, og jeg har lært meget bare de seneste par år. Ens vidensbank vokser, og man har været i situationer før. Det giver en ro, når man møder dem igen, forklarer fødselaren, inden hun fortsætter:

- Når man, som jeg gør, lever i dagligvarehandlen, så er der rigeligt med situationer og påvirkninger udefra, som kan bringe panikken frem i en. Det er jeg blevet bedre til at håndtere med alderen. »Hvad er det værste, der kan ske?«, spørger jeg tit. Med det udgangspunkt får man hurtigt øje på, hvor slemt det, man står i, egentlig er.

Når talen falder på fremtiden, er det særligt byens handelsliv, der ligger Lisbeth Dalgaard på sinde.

Når påvirkninger udefra ændrer rammerne for handelslivet i Hørsholm, er det nemlig vigtigt, at de handelsdrivende er vågne.

- Der er en hel masse opgaver i forhold til at sikre, at Hørsholm fortsat er en spændende detailhandelsby. Det forsøger jeg at bidrage til, så godt jeg kan. De borgere, der bor i Hørsholm, skal stadig have et sted at handle, lyder det fra købmanden, der til stadighed kæmper for, at handlen i Hørsholm styrkes.

- Når man ser de prognoser, der bliver lavet, så er der rigtig mange, der slet ikke har Hørsholm på kortet som en detailhandelsby i fremtiden. Både kommunen og de butiksdrivende skal skabe styrker, der gør, at vi fortsat er en attraktiv handelsby. Dem, der kender mig, ved, at jeg har italesat den her agenda i flere år. Nu nærmer vi os den 11. time, hvis vi skal nå at få styr på stumperne, lyder det fra Lisbeth Dalgaard, der ligesom hendes far, Kristen Dalgaard, gjorde det i 70'erne, kæmper for at handlen følger med tiden.

I 1970'erne vendte kunderne ryggen til den gamle måde at handle på, og mange var bange for, at kunderne helt skulle forlade Hørsholm. Kristen Dalgaard var dengang én af dem, der kunne se, hvad der var ved at ske, og han var med til at sørge for, at handelslivet blev moderniseret. Mens de gamle købmandsbutikker og specialforretninger for alvor kom under pres fra supermarkeder og centre i 70'erne, er de selvsamme centre og supermarkeder i dag kommet under pres fra stigende internethandel og stadig større bycentre.

Derfor er det i dag ligesom dengang vigtigt, at man forstår kundernes ændrede behov og følger med tiden, forklarer købmanden.

- Det er vigtigt hele tiden at mærke efter, hvor kunderne er henne. Klimadebatten, bæredygtighed og dyrevelfærd fylder mere og mere hos danskerne, og derved også hos vores kunder, og det er et område, som vi skal arbejde mere med, lyder det fra Lisbeth Dalgaard.

Af samme grund har hun allerede sørget for, at forretningens køle- og frostanlæg er blevet energirenoveret, ligesom man i butikken dagligt arbejder for at minimere madspild.

Med tiltagene går forretningen kundernes ønsker i møde, og vil man have byens handelsliv til at overleve, er det netop vejen.

Eller som fødselaren selv formulerer det i personalehåndbogen for de ansatte: »Det eneste konstante er forandring«.