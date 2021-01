Vandprisen falder, men det bliver dyrere at komme af med det for en gennemsnitlig familie i Hørsholm

Det bliver dyrere at komme af med vandet

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt taksterne for Novafos Vand Hørsholm A/S for 2021, som fastlægger en samlet takst for drikkevand og spildevand på 66,70 kroner pr. m³.