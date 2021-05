Det betyder nedlukning for skolerne

Det betyder blandt andet, at skolerne vil tilbyde nødpasning til elever i 0. til 4. klasse, som har et særligt behov for det. Det kan være elever, hvor forældrene ingen muligheder har for at være hos barnet, ligesom det kan omhandle børn, som har særlige sociale eller pædagogiske behov, og som derfor har behov for at komme til nødpasning.