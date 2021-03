Jakob Nybo (LA) og Ann Lindhardt (V) mener det ville have været uansvarligt at stemme nej til PH Park i en tid, hvor kommunen var under et voldsomt økonomisk pres.

Derfor stemte de ja: Løbet var kørt

Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) mener det havde være uansvarligt at stemme nej til PH Park

Hørsholm - 08. marts 2021 kl. 19:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt var sammen med den øvrige kommunalbestyrelse med til at beslutte PH Park projektet den 25. marts 2019, selv om det var kendt, at der på det tidpunkt var et underskud på 56 millioner kroner.

"Løbet var var kørt. Buddene var jo kommet ind. Et nej havde betydet, at kommunen skulle ud i et helt nyt udbud, og det havde været dybt uansvarligt. Vi stod med en genopretningsplan og der skulle penge i kassen," fortæller Ann Lindhardt.

Ønsker åbenhed Hun forklarer også, at det selvfølgelig spillede en rolle, at det var Venstres daværende gruppeformand Annette Wiencken, der havde deltaget i de forudgående møder i både bedømmelsesudvalg (som bestod af Økonomiudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget, red.) og økonomiudvalg.

"Selvfølgelig har det spillet en rolle for en gruppe, når formanden har stemt for det," forklarer Ann Lindhardt.

Hun oplyser til Ugebladet, at hun selv har været med til at presse på over for borgmester og direktion for at åbne de hidtil lukkede punkter.

Det skete så i sidste uge, da alle dokumenter fra det lukkede kommunalbestyrelsesmøde den 25. marts 2019 blev offentligt tilgængelige.

Oplysningerne skulle ifølge Ann Lindhardt have været bragt ud til offentligheden på et tidligere tidspunkt.

"Hvorfor skete det ikke et halvt år tidligere? Jeg har bedt om det tidligere og har siddet med denne viden i et par år uden at jeg måtte sige noget," siger Ann Lindhardt.

Det mest ansvarlige Liberal Alliances Jakob Nybo siger, at hans ja var "den mest ansvarlige beslutning på det tidspunkt", som han formulerer det.

"Det var det rigtige at gøre, fordi projektet allerede var så langt i forløbet, at man ikke bare lige kunne hive i håndbremsen. For så skulle der et helt nyt udbud til. Problemet i denne sag ligger i opstarten," mener Jakob Nybo.

"Det gjaldt om at få det bedste ud af det, og derfor har jeg undervejs også peget på, at man kunne bygge nogle flere boliger og lægge nogle flere parkeringspladser i terræn i stedet for under jorden.

