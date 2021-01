Med det mobile testcenter på Kongevejscentrets parkeringsplads er det nu blevet væsentlig nemmere for Hørsholmborgere at få taget en coronatest. Foto: Morten Timm

Derfor sender Dalgaard ansatte til lyntest hver uge

Meny Dalgaard i Hørsholm benytter sig af nu, at SOS International har kørt mobilt testcenter i stilling ved Kongevejscentret

Hørsholm - 27. januar 2021 kl. 14:40 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Tag på indkøb og få en gratis lyntest for covid-19 med på vejen.

Det er den nye mulighed i Kongevejscentret, hvor er opstillet et mobilt testcenter. Her kan du ganske kvit og frit få næsetesten for corona og på 15 minutter få svar på om du er smittet eller ej.

Det er et samarbejde, som meget hurtigt kom i stand mellem Meny Dalgaard-købmand Lasse Simonsen og SOS International, der har vundet det seneste udbud hos staten om hurtigttest i fire af fem danske regioner. For selve lyntesten står firmaet Medicals Nordic.

På plads efter tre timer Lasse Simonsen glæder sig over den nye testmulighed, og han var meget hurtigt til at takke ja, da en af hans faste kunder, en læge, forrige fredag kom og spurgte om KongevejsCentret kunne være interesseret i en testvogn. Hurtigt meldte både Centerforeningen og centrets ejere DEAS ud, at man godt ville lægge p-pladser til det mobile testcenter.

"Tre timer efter holdt vognen der, og lørdag morgen startede de med at teste. Det har de gjort hver dag fra kl. 8 morgen til 22 aften. Vi skal jo holde smitten - og ikke mindste den nye mutation - for døren," fortæller Lasse Simonsen.

Alle ansatte testes Han har selv bedt alle sine ansatte i Dalgaard Meny om at blive coronatestet en gang om ugen, hvilket de nu nemt kan gøre i arbejdstiden lige uden for butiksdøren. Et tiltag der kommer efter, at flere medarbejdere på et kritisk tidspunkt mellem jul og nytår blev ramt af covid-19.

"Nu går vi med livrem og seler, og personalet har taget godt imod," oplyser Lasse Simonsen.

Foreløbig har man aftalt med SOS International, at det mobile testcenter vil være der februar måned ud - og kan udvide åbningstiden fra kl. 6 til 24, hvis behovet viser sig.

