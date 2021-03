Morten Slotved (K) og Ann Lindhardt (V) kunne ikke blive enige om prisen for en plads til Venstre i økonomiudvalget. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Derfor sagde Venstre nej tak til sit eget store ønske

Partiet kræver en plads i økonomiudvalget, kan få det, men vil ikke betale prisen

Hørsholm - 12. marts 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Længe før den tidligere gruppeformand for Venstre, Annette Wiencken, endeligt besluttede sig for at skifte den partiløse tilværelse i kommunalbestyrelsen ud med en konservativ, var Venstres nuværende gruppeformand og spidskandidat, Ann Lindhardt og borgmester Morten Slotved (K) i dialog om at give en plads til Venstre i økonomiudvalget, hvor partiet ikke har været siden Annette Wiencken meldte sig ud af Venstre og blev løsgænger.

Venstre fik for omkring en måneds tid siden tilbudt en plads, men takkede nej. Prisen var for høj og gav Ann Lindhardts ord "negativ rente".

Tilsagnet om en plads i udvalget var nemlig bundet op på en handel: Venstre skulle som betaling afgive sin nuværende plads i Social- og seniorudvalget, hvor Fritz Reuther sidder.

"Jeg sagde nej, fordi vi jo så skulle fjerne Fritz. Det har ingen gang på jorden," oplyser Ann Lindhardt.

Borgmester Morten Slotved (K) oplyser, at Ann Lindhardt i flere omgange har henvendt sig med et krav om at Venstre skal have en plads i økonomiudvalget. Han bekræfter også, at han har sagt til Venstre, at partiet i så fald skal overlade Fritz Reuthers plads i Social- og seniorudvalget til Konservative.

En fremstrakt hånd "Jeg synes, at jeg har rakt en hånd frem. Det har Venstre givet afslag på," lyder det fra borgmesteren.

Snakken mellem Venstres gruppeformand og borgmesteren fandt sted på et tidspunkt, da det endnu ikke var helt afklaret, om Annette Wiencken gjorde alvor af at skifte parti.

"Jeg havde dog både et håb om det og en forventning. Det ville så betyde, at Konservative ville få fire pladser i økonomiudvalget. På den anden side kunne vi så også sikre os to medlemmer i Social- og seniorudvalget, hvor vi for tiden kun har et enkelt," forklarer borgmesteren.

UDVALGENE Sådan er de stående udvalg sat sammen:



Økonomiudvalg: Morten Slotved, Nadja Hageskov, Charlotte Kirchheiner, Annette Wiencken (alle K), Svend Erik Christiansen (S), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA), Glen Madsen (DF), Thorkild Gruelund (SK).



Social- og seniorudvalg: Thorkild Gruelund (SK), Maj Allin Thorup (K), Hans Laugesen (R), Glen Madsen (DF), Fritz Reuther (V).



Sundhedsudvalget: Marcus Guldager (S), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K), Hans Laugesen (R), Anne Ehrenreich (V).



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget: Henrik Klitgaard (R), Carlotte Kirchheiner (K), Morten Bast Hall (K), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V).



Sport-, fritid- og kulturudvalget: Nadja Hageskov (K), Morten Bast Hall (K), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA), Ann Lindhardt (V).



Miljø- og planlægningsudvalget: Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) Anne Ehrenreich (V), Fritz Reuther (V).



Børne- og skuloeudvalget: Svend Erik Christiansen (S), Marcus Guldager (S), Annette Wiencken (K), Maj Allin Thorup (K), Kristian N. Jensen (V).

Annette blokerer Det springende punkt for Ann Lindhardt til at takke nej til borgmesterens tilbud var, at det netop var og er Annette Wiencken der blokerer for Venstre.

"Hun blev valgt på Venstres stemmer, så det er hende der holder Venstre ude," mener Ann Lindhardt.

Ofrer gerne sig selv Hun fortæller også, at situationen ville være en anden, hvis det var hende selv, der skulle afgive en post. Ann Lindhardt sidder i Sport-, fritid- og kulturvalget og i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Èt af disse udvalg ville hun være parat til at 'ofre' til Konservative for en plads i økonomiudvalget, som hun i øvrigt beskriver som det vigtigste af udvalgene.

Du siger, at det er det vigtigste udvalg, var det så ikke en overvejelse værd at overbevise din gruppe om, at det var det rigtige at gøre?

Ingen gang på jorden "Nej, for den pris vil vi ikke betale. Det har ingen gang på jorden," understreger Venstrekandidaten.

Morten Slotved forsikrer, at tilbuddet fortsat er gældende, men skal ikke regne med, at Venstre vender tilbage til det.

"Jeg rykker ikke på det tilbud. Så havde jeg forlængst gjort det," siger Ann Lindhardt.