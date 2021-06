Derfor rammes bilforhandlere af forsinkelser på nye biler

"Efterspørgslen på nyere brugtbiler var i forvejen stigende, og nu kommer alle de bilkøbere, der har planlagt at købe en ny bil i den kommende tid, til at skulle vente længere end normalt. Det vil få endnu flere til at købe brugt og skabe yderligere rift om især de nyere brugtbiler, som vi har mulighed for at levere med det samme. Af samme årsag er det som bilkøber fornuftigt at være ude i ekstra god tid," siger Bjarne Nielsen, der ikke forventer, at billedet vil ændre sig før sidst på året. Derfor fokuserer de i den kommende tid også ekstra på de brugte biler.