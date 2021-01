Se billedserie På Kammerrådensvej ved Rungstedvej skete der mandag klokken 13.55 et færdselsuheld, da en 29-årig mandlig bilist fra Allerød kørte over for rødt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Derfor måtte brandvæsnet rydde op

En mand kørte mandag overfor rødt i krydset mellem Kammerrådensvej og Rungstedvej, hvorefter han ramte en anden billist.

Hørsholm - 26. januar 2021 kl. 12:04 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

På Kammerrådensvej ved Rungstedvej skete der mandag klokken 13.55 et færdselsuheld, da en 29-årig mandlig bilist fra Allerød kørte over for rødt i krydset og påkørte en 70-årig mandlig bilist fra Vedbæk.

I forbindelse med uheldet blev en passager i den påkørte bil fastklemt, og brandvæsnet blev derfor rekvireret for at få passageren ud. En ambulance blev også sendt til stedet for at tilse parterne, og den 70-årige mand blev efterfølgende taget med til tjek på hospitalet.

Man forsøgte først at flytte bilen væk fra kørebanen med håndkraft, men folkene fra Nordsjællands Brandvæsen måtte give op og tilkalde en vogn til at bugsere personbilen væk.

Jimmy Andersen, der er indsatsleder i Nordsjællands Brandvæsen, oplyste mandag, at var er tale om en el-bil, der automatisk lukker ned, når den er involveret i et uheld, og at det derfor ikke var muligt at flytte på bilen, da uheldet først var ude.

