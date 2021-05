Derfor kan gymnasiet også åbne: Det ligger i det 'rigtige' sogn

For gymnasiet ligger ikke, som navnet ellers kunne få én til et tro, i Rungsted, men i Kokkedal Sogn. Og dér er smitten langt lavere end i nabosognet.

Derfor har gymnasiets rektor Ruth Kirkegaard adviseret eleverne om, at den halvdel, der skal tilbage på skolen i næste uge, kan komme det igen fra tirsdag - hvis smitten altså fortsætter med at fald.

Det bliver så en god halvdel, fordi der er studentereksamen torsdag og fredag for 3. g'erne. De ville ifølge rektor under alle omstændigheder skulle tilbage til de skriftlige eksaminer, som kan holdes med de regler for afstand og hygiejne, der er foreskrevet.

Det er endnu usikkert, om det måske ellerede bliver på mandag. Hørsholm Kommune har nemlig ikke fået svar fra Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed på kommunens henvendelse om at fremrykke åbningen til mandag.

Hørsholm går i dag ind i det femte døgn med et korrigeret incidenstal på under 250 smittede pr. 100.000 indbyggere. Kravet er, at tallet skal ligge under denne grænse i syv dage i træk - og med det faldende smittetryk in mente mener kommunen, at en genåbning bør fremskyndes.