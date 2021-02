Forældre til børn i Hørsholms daginstitutioner slipper ikke for at betale for deres plads, hvis de holder barnet hjemme under coronanedlukningen. Det er den politiske melding fra Børne- og skoleudvalget. Arkivfoto

Derfor fritages forældre ikke for betaling

Politikerne i Hørsholm er enige om, at det ikke længere aktuelt at lade forældre i Hørsholm slippe for at betale for daginstitutionspladsen, hvis de holder deres barn hjemme under coronanedlukning

Hørsholm - 15. februar 2021 kl. 18:50 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Mens flere kommuner har tilbudt, at forældre, der holder deres børn hjemme under coronanedlukningen, ikke skal betale for deres daginstitutionsplads, er det noget forældrene i Hørsholm må kigge i vejviseren efter.

For det bliver ikke et tilbud, politikerne i Børne- og skoleudvalget har tænkt sig at give.

"Vi har haft en uformel drøftelse af spørgsmålet i udvalget, og vi har hele tiden ventet på om, vi blev kompenseret fra regeringen, men det gør vi ikke," siger Svend Erik Christiansen (S), formand for Børne- og skoleudvalget

80 procent passet Han gør samtidig opmærksom på, at daginstitutionerne har været åbne i hele perioden.

"Vi har på seneste haft over 80 procent af børnene i vores daginstitutioner, og jeg vurderer ikke længere, at spørgsmålet er så aktuelt," tilføjer udvalgsformanden.

I øvrigt finder han, at det vil være en umulig opgave at skulle friholde forældre for betaling med tilbagevirkende kraft.

Vi har ikke pengene Beregninger viser, at det vil koste Hørsholm Kommune 120.000 kroner pr. uge, hvis 30 procent af forældrene holdt deres børn hjemme og dermed ikke skulle betale for deres daginstitutionsplads.

Penge som Børne- og skoleudvalget i givet fald selv skal finde ved at spare et andet sted. Det mener det konservative udvalgsmedlem Maj Allin Thorup ikke der er råd til.

"Selv om jeg principielt er imod, at man betaler for noget, man ikke får, så kan jeg i min optik ikke se, at vi har pengene til at kunne tilbyde det. Det vil blive for dyrt, og der skulle bare spares et andet sted," siger Maj Allin Thorup.

En speciel situation Hun understreger, at det er speciel situation, vi er i lige nu - og at det har kun været en opfordring - ud fra en samfundssinds betragtning - at holde sine børn hjemme, hvis man kunne.

"Havde der været lukket helt ned for pasning - som i marts sidste år - havde det været relevant at vurdere igen," tilføjer hun.

Løsgænger Annette Wiencken er enig, og mener heller ikke, at forældrene er blevet tvunget til at holde deres børn hjemme. Med åbningen af skolerne for det mindste elever anser hun heller ikke længere det for aktuelt at drøfte betalingsfri daginstitution, hvis barnet holdes hjemme.

