Redningshelikopteren, der fløj rundt sød for Rungsted Havn fredag eftermiddag, kunne spottes fra Strandvejen. Foto: Jette Flemming Larsen

Derfor fløj redningshelikopter rundt syd for Rungsted Havn

En anmeldelse om en kano eller kajak til vands uden personer i viste sig at være falsk alarm.

En redningshelikopter kunne fredag eftermiddag spottes syd for Rungsted Havn. Det skyldtes, at Nordsjællands Politi klokken 15.58 havde modtaget en anmeldelse om, at der var blevet spottet en kano eller kajak til vands uden personer i. Det oplyser vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.