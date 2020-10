Se billedserie I næste uge rykker gravemaskinerne ind på PH Park og de tre store bøgetræer til højre bliver fældet. Foto: Morten Timm

Derfor fældes der nu træer og flyttes kloakledninger i PH Park

Arbejdet sættes i gang i næste uge og sker for at undgå flagermus-bo og for at forberede udvidelse af plejecenter

Hørsholm - 23. oktober 2020 kl. 16:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Store gravemaskiner står klar til at rykke ind i PH Park, og de får selskab af store larmende motorsave.

For inden boligbyggeriet og anlægget af parken i PH Park kan begynde, er det nødvendigt at flytte to store kloakledninger og fælde tre syge bøgetræer.

Arbejdet med kloakledningerne indledes på mandag den 26. oktober og flytningen sker for at undgå, at kloakledningerne, der er placeret tæt på Plejecenter Sophielund, kommer til at ligge i vejen for en eventuel fremtidig udvidelse af plejecenteret..

Bag opgaven står Forsyningsselskabet Novafos, og de forventes at være færdig i slutningen af januar 2021.

Vil undgå flagermus Samtidig indleder Hørsholm Kommunen fældningen af tre store syge bøgetræer.

"De er angrebet af kæmpeporesvamp. Det er derfor nødvendigt at fælde dem nu af hensyn til sikkerheden og eventuelle flagermus i træerne," oplyser Louise Hvingtoft Hansen, projektleder i Hørsholm Kommune, i en pressemeddelelse.

Flagermus holder tit til i hule svampeangrebet træer, men flagermus er en fredet dyreart, kan træerne ikke uden videre fældes året rundt.

"Det skal gøres i perioden september til oktober, hvor de hverken yngler eller sover vintersøvn, så derfor bliver de tre bøgetræer fældet nu," meddeler projektlederen videre.

Den røde linje er den nye linjeføring af kloakledningen i PH Park, mens den prikkede sorte linjen viser de to kloakledninger, der nedlægges. De grønne prikker viser, hvor de tre syge bøgetræer skal fældes. Kort: Hørsholm Kommune

FældningsArbejdet begynder fra tirsdag 27. september og resten af ugen.

PH Park-byggeri i gang Den kommende PH Park består af fire byggerier med ejer- og lejeboliger omgivet af en smuk park med en regnvandssø inde i midten til at tage alt overfladevandet fra boligerne og parken.

Derudover anlægger Novafos et underjordisk spildevandsbassin i den østlige del af parken. Både regnvandssøen og spildevandsbassinet er med til at forbedre forholdene i nabolaget ved skybrud og kraftige regnskyl.

Hørsholm Kommune samt projektets private bygherrer er lige nu ved at projektere henholdsvis parkanlægget og boligerne.

"Det er forventningen, at byggeri og anlæg af parken går i gang i midten af 2021," oplyser Louise Hvingtoft Hansen.

