Skou Gruppens administrerende direktør Martin Skou Heidemann forstår, hvorfor lokale håndværkere holder sig fra at byde på opgaver for Hørsholm Kommune.

Derfor bliver håndværkerne væk: Det er for bøvlet

Det er alt for besværligt at søge opgaver for Hørsholm Kommune - derfor bliver de lokale væk, mener direktør

Hørsholm - 26. januar 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Mindre virksomheders spidskompetence er ikke at udfylde papirer. Det er at reparere en dør, et vindue eller udskifte et vandrør på en skole."

Sådan lyder det fra Martin Skou Heidemann, administrerende direktør i entreprenørvirksomheden Skou Gruppen A/S i Hørsholm.

I hans øjne et det nemlig bureaukrati og uigennemskuelige og uforståelige spørgsmål, der afholder lokale håndværkere fra at byde på arbejde, Hørsholm Kommune sender i udbud gennem en rammeaftale.

Det er ifølge Martin Skou Heidemann den egentlige årsag til, at kommunen aflyser det aktuelle udbud på rammeaftalen og samtidigt forlader princippet og vil udarbejde leverandørlister i stedet for.

Selv om Skou Gruppen dermed selv mister tømrer-, glarmester- og murerarbejde, som virksomheden selv har budt på, og el-opgaver, som der var budt på gennem et datterselskab, har Martin Skou Heidemann fuld forståelse for håndværkernes problemer med måden at udbyde arbejdet på.

Børnearbejde og terror "Det er meget besværligt og juridisk så svært, at du ved at sætte kryds ikke rigtig ved, om du svarer ja eller nej," siger direktøren - og tilføjer:

"Du skal blandt andet afgive erklæringer om børnearbejde, menneskesmugling og terrorisme og referencer til, hvor du tidligere har haft opgaver. Det ligger milevidt fra at skifte en dør på en skole i Hørsholm. Husk på, at det typisk er mand- og konevirksomheder, der byder ind på opgaverne," tilføjer Martin Skou.

Viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard (R) kan genkende billedet. Han og udvalget har selv undret sig over, at de lokale håndværkere ikke bød på rammeaftalen og inviterede dem derfor til møder for at forklare, hvor skoen trykker.

"Vi har holdt møder med 15 virksomheder. Den enslydende melding var klar: Det er for bøvlet," siger Henrik Klitgaard til Ugebladet.

Med livrem og seler Martin Skou mener, at Hørsholm Kommune har en andel i vanskelighederne og kritiserer kommunen for "at gå med livrem og seler".

"De har bedt en advokat om at udforme reglerne for rammeaftalen. Advokaten læner sig op af regler lavet for EU og det såkaldte ESPD-skema (European Single Procurement Document, red.). Altså jeg håber ikke, at advokatens honorar er alt for stort," lyder det fra Martin Skou.

Han er derfor enig med Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i at skifte kurs.

"Rammeaftalen er ikke nødvendigvis garanti for den laveste pris, og kommunen er ikke forpligtet til at sende opgaverne i udbud. Så det er fint at gøre det mindre kompliceret," mener Martin Skou.

Centerchef for Byg og Miljø, Katrine Langer, forklarer, at rammeaftalerne er budt ud i henhold til Udbudsloven, som er et EI-direktiv, der er gjort til dansk lov.

"Derfor siger nogen, når der bydes ud, at det er et EU-udbud," siger hun.

Baggrunden er, at kommunen gerne ville indgå aftaler med to firmaer pr. fag pr. delområde, så flest mulige firmaer kunne få del i opgaverne. Altså én udbyder og flere virksomheder pr. fag.

Da det ikke kan lade sig gøre efter Tilbudsloven, blev der budt ud efter Udbudsloven. Ifølge Tilbudslovens §13, stk. 2 kan "en rammeaftale kun (...) indgås mellem én udbyder og én virksomhed."

Centerchefen understreger, at virksomheder, der søger om at blive optaget på leverandørlisten også skal overholde nogle mindstekrav til egnethed for at blive optaget på listen.