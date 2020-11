Derfor blev 20-årig dræbt i voldsomt opgør

Se billedserie Det var længere tids konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der sidste år førte til, at en 20-årig mand fra Nivå mistede livet i et voldsomt opgør på Rungsted Strandvej. Arkivfoto

Det var længere tids konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der sidste år førte til, at en 20-årig mand fra Nivå mistede livet i et voldsomt opgør på Rungsted Strandvej.

Hørsholm - 27. november 2020 kl. 16:31 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det var længere tids konflikt i det kriminelle miljø omkring Kokkedal og Nivå, der sidste år endte med at koste en 20-årig mand fra Nivå livet i et voldsomt skudopgør på Rungsted Strandvej.

Det mener specialanklager Margit Wegge, der fredag præsenterede sin afsluttende procedure i drabssagen ved Retten i Helsingør, hvor der sidder otte mænd fra Kokkedal mellem 20 og 30 år tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben.

Hele området omkring Rungsted Strandvej blev lukket ned af politiet efter skyderiet, og politiet var massivt til stede i dagene efter. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

Sagen omhandler et sammenstød lørdag den 6. april 2019 lidt efter klokken 18.00, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af et skud i panden ved Rungsted Strandvej ud for nummer 217. Samtidig blev fire andre såret i opgøret, som politiet allerede dengang beskrev som et opgør mellem kriminelle grupperinger. Sammenstødet, som involverede skydevåben, knivstik og påkørsler, var overstået på blot tre minutter.

Tiltalte er tidligere bandemedlemmer Fredag fremlagde anklagemyndigheden den samlede bevisbyrde, og specialanklager Margit Wegge lagde særligt vægt på, at størstedelen af de implicerede kendte hinanden i forvejen, og at medlemmerne fra de to grupper fra henholdsvis Nivå og Kokkedal tidligere har været medlemmer af - eller haft tilknytning til - den samme bande, nemlig Loyal to Familia også kendt som LTF.

Ifølge anklageren forlod gruppen fra Kokkedal LTF i efteråret 2017, og efterfølgende opstod der uvenskab mellem de to grupper. Den 6. april 2019 kulminerede uvenskabet, da en person fra Nivå skabte utryghed i det kriminelle miljø i Kokkedal ved at true flere personer med en såkaldt »splatter-gun«, en slags legetøjspistol, der skyder med små plastikkugler, men som til forveksling kan ligne et rigtigt skydevåben. Derfor fik gruppen fra Kokkedal ifølge anklageren »nok«, hvilket indledningsvist førte til en kort konfrontation på Rungsted Havn og få minutter senere udviklede sig til vold, drab og påkørsler.

Ingen fortæller, hvem der skød Kun omkring halvdelen af de tiltalte har udtalt sig i sagen, og ingen har fortalt politiet, hvem der affyrede skuddet, som tog livet af den 20-årige mand fra Nivå. Da anklagemyndigheden ikke kan fastslå, hvem der helt nøjagtigt affyrede skuddet, er alle otte mænd tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben.

Anklagemyndigheden understreger i den forbindelse, at alle de tiltalte har haft viden om, at nogen i gruppen var bevæbnede forud for opgøret, og at ingen har valgt at trække sig af den grund. Man kan derfor formode, at de har vidst besked og været indforståede med muligheden for, at der ville kunne blive brugt skydevåben. Derfor er alle i gruppen medskyldige, lyder det fra anklagemyndigheden.

Mandag fortsætter retssagen, når forsvarerne kommer med deres afsluttende ord. Det vides endnu ikke, hvornår en eventuel dom falder, da retssagen er blevet forlænget undervejs.

