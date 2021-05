Se billedserie Fra mandag den 10. maj kan Hørsholms elever vende tilbage til skolebænken. Det vækker glæde hos borgmesteren, der dog gerne havde set en tidligere genåbning. Arkivfoto Foto: Morten Timm

Derfor åbner skolerne først i næste uge

Fra mandag den 10. maj kan Hørsholms elever vende tilbage til skolebænken. Det vækker glæde hos borgmesteren, der dog gerne havde set en tidligere genåbnings-aftale fra regeringens side.

Hørsholm - 05. maj 2021 kl. 06:24 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Skolerne i Hørsholm slår dørene op for samtlige elever på mandag den 10. maj. Det oplyser Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune.

- For at sikre en ordentlig tilbagevenden for alle elever og ansatte arbejder vi mod at åbne for alle mandag den 10. maj, siger han.

Udmeldingen kommer, efter regeringen tirsdag morgen fremlagde en aftale om yderligere genåbning af Danmark.

Aftalen er blevet forhandlet på plads mellem Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Af aftalen fremgår det blandt andet, at landets skoleelever kan vende tilbage til deres skolegang på fuld tid fra torsdag den 6. maj, men det har ikke været muligt at genåbne kommunens skoler med to dages varsel. Forventningen om, at det skulle kunne lade sig gøre, er ifølge direktør Jan Dehn en anelse optimistisk.

- I kommunerne oplever vi, at der ikke er så stor en forståelse for det arbejde, det kræver at eksekvere politiske beslutninger. Det er meget kort tid at give os, hvis intentionen virkelig er, at vi skal åbne for alle skolebørn to dage senere, siger han.

For således at sikre en ordentlig genåbning af kommunens skoler, har man valgt at skubbe åbningen til mandag, og det betyder, at kommunens personale får travlt.

- Hørsholm Kommunes skolechef har i dag siddet i møde med skolelederne. Her er man nået frem til, at det kan lade sig gøre - hvis man arbejder hårdt. Det er i overensstemmelse med genåbningsaftalen, fortæller Jan Dehn tirsdag.

Borgmester: Det er på tide Hos Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) vækker det glæde, at kommunens skoleelever nu kan komme tilbage i på skolebænken, og det er ikke et sekund for tidligt, understreger borgmesteren.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan åbne mere, og jeg synes, det er på tide. Jeg er skuffet over, at det er gået så langsomt, så jeg har ikke ros til statsministeren, men nu er vi i gang, og det er jeg rigtig glad for, lyder det fra Morten Slotved, inden han tilføjer:

- Jeg ser frem til, at vi igen kan få et mere normalt samfund.

Når eleverne først kan starte i skole mandag, handler det blandt andet om, at skolerne stadig er underlagt strenge corona-restriktioner. Det er derfor noget af et logistisk puslespil at få en genåbning til at gå op.

- Der er podere på skolerne, og der bliver lavet test to gange om ugen. Det kommer til at fortsætte, og det er en af grundene til, at vi ikke bare kan åbne skolerne fra den ene dag til den anden. Corona-restriktionerne fortsætter inklusiv podning af elever og ansatte, og det kræver naturligvis forberedelse. Samtidig vil tiden frem til mandag gå med planlægning af undervisning, planlægning af aktiviteter i SFO og med at sikre overholdelsen af de gældende corona-regler, forklarer Jan Dehn afslutningsvist og bemærker igen, at kommunens medarbejdere får en særdeles travl uge.

