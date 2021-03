Glen Madsen (DF) mener ikke, der i marts for to år siden var andet at gøre end at stemme for PH Park. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Der var intet alternativ til et ja

Dansk Folkepartis Glen Madsen forklarer, hvorfor han endte med at stemme ja til PH Park trods stort underskud

Hørsholm - 08. marts 2021 kl. 18:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune gik ind i året 2019 under et voldsomt økonomisk pres. 2018 var endt med et historisk stort underskud på næsten 70 millioner kroner, og der var allerede sidst i 2018, efter at budgetaftalen for 2019 var vedtaget, udsigt til, at der ved indgangen til det nye år ville mangle 23 millioner kroner.

Da kommunen samtidige havde hevet penge op af kassen til investering i sygehusgrunden (PH Park) og køb af den gamle politistation, så det tungt ud med kassebeholdningen.

Genopretningsplanen Kommunen iværksatte derfor en akut genopretningsplan, hvor der blev kørt hen over alle områder med 'grønthøsteren', for at finde 15 millioner kroner for at modstå udgifter, der var vanskeligt at styre. Primært til det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansiering af sundhedsydelser i 2018.

Det er en af årsagerne til, at Glen Madsen (DF) forklarer sit ja på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts 2019 til at køre videre med PH Park trods et underskud på 56 millioner kroner på det tidspunkt.

Elendige prioriteringer "Hørsholm Kommune var på det tidspunkt, på grund af flertallets elendige budgetaftaler og politiske prioriteringer snublende tæt på at blive sat under administration. Der skulle nogle penge retur i kassen, og dem var der ikke kommet flere af, at jeg på det tidspunkt havde stemt nej. Derfor stemre jeg ja. Der var ikke noget alternativ," forklarer Glen Madsen.

Han understreger, at han nu som tidligere mener, at PH Park "bliver rigtig godt", men fastholder samtidigt, at oplysningerne om, hvordan økonomien samlet så ud, er fremkommet alt for sent i processen.

Tilliden er væk "Meget var jo besluttet i den tidligere kommunalbestyrelse, og jeg mener det er problematisk, at vi ikke på ordentlig vis blev præsenteret for, hvad der var op og ned," mener Glen Madsen.

Han mener så også, at han i dag ville have stillet endnu flere kritiske spørgsmål end det var tilfældet i løbet af 2018 og i begyndelsen af 2019.

At det ikke skete, skyldes ifølge Glen Madsen, at han på det tidspunkt stadig havde et gran af af tillid til borgmesteren og direktionen. En tillid, han mener sidenhen er stort set ikke er eksisterende.

"Når jeg kigger på det nu, er det svært ikke at sidde tilbage med en oplevelse af, at mindretallet bevidst skulle holdes i uvidenhed. Årsagen kan jeg ikke sige med sikkerhed, men der er virkelig mange ting der lugter i hele PH Park sagen," siger Glen Madsen.

