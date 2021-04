Politisk er der enighed om, at bymidten i Hørsholm har brug for mere liv og vækst, hvis den skal overleve. Foto: AI Arkitekter og Ingeniører

Send til din ven. X Artiklen: Der skal ske noget, hvis bymidten skal overleve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der skal ske noget, hvis bymidten skal overleve

Politisk ses der positivt på Dades storstilede bolig- og bymidteprojekt, men der er plads til forbedring

Hørsholm - 21. april 2021 kl. 07:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Vi er kun i den spæde start for Dades' halve milliard store investering i bymidten ved Hørsholm Midtpunkt med 150 nye boliger, sundhedshus og en kæmpe butik på 2000 m², men i udgangspunktet er de politiske vinde positive overfor projektet.

Det er meldingen fra både Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og Venstres Anne Ehrenreich forud for, at udvalget torsdag for første gang skal drøfte planerne og principgodkende byudviklingsprojektet fra Dades.

"Jeg ser frem til mødet. Projektet vil helt sikkert kunne skabe noget liv og noget vækst i bymidten, som er helt afgørende, men der er også plads til forbedring i projektet, bl.a. nogle byrum og noget grønt," mener konservatives Jan Klit.

Skal hænge sammen Han har allerede noteret sig trafikafviklingen og parkeringskapacitet som nogle af de opmærksomhedspunkter, han ønsker flere svar på.

"Vi skal også se på, hvordan det hænger sammen den øvrige del af bymidten - og i forhold til den projekt ved Circle K, som vi er blevet præsenteret for tidligere," siger Jan Klit.

Han glæder sig dog over, at Dades både er interesseret i og villig til at investere så mange penge i Hørsholm.

"Jeg vil gerne understrege, at vi ønsker at udvikle bymidten, men vi skal gøre det klogt og velovervejet, så det styrker området og detailhandlen. Jeg ved godt, at Dades har taget afsæt i Hørsholm Strategien, men det kunne godt afspejles noget mere i projektet," fastslår han.

Optimistisk tidsplan Venstres Anne Ehrenreich har ligeledes en række spørgsmål, hun vil stille omkring trafik og parkering.

"Der er tydeligvis en udfordring med trafikafviklingen, men jeg er glad for, at Dades vil investere i Hørsholm og umiddelbart positiv over de aktiviteter og det liv, projektet kan skabe i bymidten. For hvis der ikke sker noget kommer den ikke til at overleve i længden," mener Anne Ehrenreich og tilføjer, at det samtidig er baggrunden for, at Venstre ikke ønsker detailhandel omkring Kokkedal stationsområde.

Der er lagt en procesplan, som skal munde ud i, at den endelige lokalplan kan være klar til politisk godkendelse i august-september 2022, men den tidsplan finder udvalgsformanden en anelse for optimistisk.

relaterede artikler

Borgmester: Nyt rådhus er ude af projekt 21. april 2021 kl. 06:59