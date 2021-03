En gang om året får politikerne kommunalbestyrelsen et overblik over, hvor meget kommunen skal afskrive på sine tilgodehavender. Sidste år var det godt en million kroner.

Denne million får kommunen aldrig fat i

Selv om Hørsholm Kommune er blevet bedre til at inddrive gæld fra sine egne, kommer der alligevel til at mangle en million kroner

I alt var der sidste år udeståender for 23,5 millioner kroner, som er nogenlunde på niveau med de to foregående år.

Hørsholm Kommune er på vej til at afskrive krav og tilgodehavender for i alt 1.063.038 kroner. Altså tilgodehavender, kommunen ikke kan på 'kradset ind'.

Af et bilag til det seneste økonomiudvalgsmøde fremgår det, at kommunen er blevet bedre til at inddrive tilgodehavender, der er opstået inden for kommunens grænser. Det skyldes især en indsats for at inddrive ejendomsskat.

På det felt er der 3,2 millioner kroner på plussiden i forhold til 2018 (13,9 til 10,7 mio. kr.).

Den anden vej går det, når gælden er overgået til Gældsstyrelsen: Her er der inddrevet 3,3 millioner kroner mindre end i 2018 (9,5 mod 12,8 mio. kr.).