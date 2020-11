Den svære overgang: Menopausecafé fik debut i Rungsted

En Menopausecafé er et sted, hvor kvinder i overgangsalderen kan mødes og tale med ligesindede. Og de mange fremmødte kvinder fik over et glas vin både oplæg af initiativtager Alexandra Crosskey og den lokale gynækolog Christine Felding, der fortalte om baggrunden for overgangsalderen og menopausen.