Den sidste rejse: Vi lever videre hos Gud

Sognepræst Bodil Bang Berthelsen er stærk i troen på, at der er et liv efter døden, og det budskab giver hun til de pårørende, når deres kære sendes ud på den sidste rejse

Alting har en afslutning, men der er ingenting som forsvinder. Tingene forandrer sig kun. Måske er det den sidste rejse her, men den fortsætter, og der er et liv efter døden.

Sognepræst Bodil Bang-Berthelsen er klippefast i sin overbevisning og rituelle tilgang, når døden sætter en stopper for livet, og vi står foran det, vi det kalder 'den sidste rejse'.

Gennem sine næsten 25 år i Rungsted Kirke har hun stået for flere hundrede bisættelser og begravelser. Hun gør alt, hvad hun kan, for at gøre det til et mindeværdigt øjeblik for de pårørende, samtidig med at hun i præstekjolen forretter den sidste tjeneste for det afdøde menneske.

Her er troen den afgørende hjørnesten for Bodil Bang-Berthelsen.

"Vi lever videre hos Gud. Om det er i et åndeligt legeme eller i et fysisk, ved jeg ikke - og det er også lige meget," siger hun med klar stemme.

Den døde lider ikke Omstændighederne omkring et dødsfald er selvfølgelig meget forskellige. Er det et ældre menneske, mæt af dage, er det måske et vemodigt farvel. Derimod det åbenlyse meningsløse og tragiske, når det er børn og yngre mennesker, der dør. Hun har netop haft en bisættelse af et ungt menneske.

"Det er jo os, der står tilbage, der lider. Ikke den døde. Den døde er i Guds hænder, og vi skal ses igen, for der et liv efter døden," fastholder den 68-årige sognepræst i sin tro.

I livets svære stunder - hvor det føles umuligt at finde en mening - holder hun fast i sin grundfæstede barnetro.

"Og livet har altid en gnist, uanset hvor sort det ser ud..."

Hun fortsætter: "Min tro er så stærk. Og det er ikke Guds mening, at det tragiske sker. Gud har givet mennesket en fri vilje og resten af skaberværket en fri vilje. Det er ikke Guds skyld, når noget tragisk sker, men Gud hjælper gennem sorgen og vækker minderne om alt det gode, der har været..."

Det er de budskaber, Bodil Bang-Berthelsen forsøger at bringe videre til de efterladte, der er fyldt af sorg og tab.

Eviggyldige ritualer Hun mener samtidig, at de mange ritualer ved den sidste rejse er til stor hjælp.

"Ritualer er af stor værdi for os, fordi de er eviggyldige i en tid, hvor alt andet er foranderligt. Og når et menneske står op og tror på Gud, som vi præster gør, så er det med til at give andre håb," siger den lokale sognepræst.

"En ceremoni har en stor værdi for os, fordi det er et fast punkt tilbage i tiden, hvor alt ikke bare flød. Og når et menneske står op og tror på noget, som vi præster gør, så er det med til at give håb."

I sine mange år som præst har hun heller ikke kunnet undgå at blive meget påvirket af andres sorg, men det er også, når livet er kaos og lidelse, at hun har set og oplevet menneskers smukkeste sider. Set mennesker udvise omsorg og tage sig af hinanden.

"Det har været meget livsbekræftende at opleve," siger Bodil Bang Berthelsen.

Ulideligt ikke at skulle dø Selvom vi ofte oplever døden som den sidste fjende, så ville det jo også være forfærdeligt, hvis man ikke kunne afslutte livet her på jord, synes den lokale sognepræst.

"Den indsigt får man i Simone De Beauvoirs roman "Alle mennesker er dødelige" om fyrst Fosca, der omkring år 1300 drikker en eliksir, der sikrer ham udødelighed. I begyndelsen er hans liv pragtfuldt, men efterhånden bliver det forfærdeligt, da alle omkring ham dør, og han skal fortsætte i bevidstheden om, at han atter og atter skal miste nogen, han elsker," fortæller Bodil Bang-Berthelsen og slutter:

"Som alle andre ønsker jeg et godt og langt liv, men glæder mig også til, når tiden er inde, at rejse til 'landet bag hav', som Grundtvig udtrykker det..."

