Den sidste rejse: "Pludselig så jeg min mand stå der i en urne

Det er der også hos Ellen Magrethe Nørgaard, den 75-årige thybo med et langt liv i Hørsholm og omegn. Men hun ved, at det bliver en hård dag.

For det er først i dag, her i Nivå Kirke, godt fem måneder efter at Villys hjerte sagde stop, at hun kan sige endeligt farvel. Med børn, børnebørn, øvrig familie samt venner og bekendte omkring sig.