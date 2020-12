En pavillon som denne skal ikke være en ældre Hørsholmborgers sidste bolig, mener socialdemokrater og Venstre. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Den sidste bolig skal da ikke være en pavillon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den sidste bolig skal da ikke være en pavillon

Forslag fra social- og seniorudvalgsformand om pavilloner til ældre på venteliste får hårde ord med på vejen - men skal undersøges alligevel

Hørsholm - 14. december 2020 kl. 16:03 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et forslag om at anskaffe pavilloner til ældre, der venter på en plejehjemsplads, får særdeles kritisk ord med på vejen fra dele af kommunens politikere.

Læs også: Julen synges ind over hele Hørsholm på en gang

"En umådelig dårlig idé," lyder vurderingen fra socialdemokraten Svend Erik Christiansen. "En uværdig løsning," mener Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther.

De to sidstnævnte har ikke plads i økonomiudvalget, der på trods af modstanden nu vil have Hørsholm Kommunes administration til at belyse muligheden nærmere.

Ingen tilsagn "Det er ikke et tilsagn, og en løsning af den karakter skal være ordentlig," siger borgmester Morten Slotved (K) efter torsdagens møde i udvalget.

Det er Thorkild Gruelund (SK), der står bag forslaget om at undersøge, om der kan anskaffes pavilloner til ældre, der venter på en plejehjemsplads.

FAKTA

Pr. 9. november er 51 personer på venteliste til en plejebolig.

26 er somatiske ældre, 25 venter på en demensbolig.

11 på ventelisten til somatiske boliger har specielle ønsker om et specielt plejehjem, tilsvarende har 10 specifikke ønsker til en demensbolig.

Henholdsvis 7 på den somatiske og på demens-ventelisten har fået en midlertidig plads.

Ifølge Servicelovens §192a og Almenboliglovens §54a skal kommunen to måneder efter optagelse på bentelisten stille en bolig til rådighed.

For 16 personer på ventelisten er boliggarantien overskredet.

For én borgers vedkommende er ventetiden overskredet med 244 dage, mens 11 har ventet i mere end garantiens to måneder.

Kilde: Hørsholm Kommune "Den formentlig sidste bolig i ens liv skal altså ikke være en pavillon. Vores ældre skal ikke være forsøgskaniner. De har fortjent den bedste service," lyder kritikken fra socialdemokraten Svend Erik Christiansen.

Unge og gamle sammen Han foreslår i stedet at udvide de eksisterende plejehjem samtidigt med, at der kan bygges private friplejehjem, som det er tanken at opføre på et erhvervsområde nær Ved Klædebo og i forbindelse med udviklingen af området ved Kokkedal Station.

Svend Erik Christiansen frygter i den forbindelse ikke, at Hørsholm kommer til at stå med et overskud af ældreboliger.

"Nej, for skulle det ske, kan man bruge dem til ungdomsboliger," mener socialdemokraten. Han kan nemlig sagtens se for sig, at ældre og unge bor i nærheden af hinanden.

Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Anne Ehrenreich og Fritz Reuther bryder sig heller ikke om pavilloner i denne sammenhæng.

Brug det gamle rådhus "Det er da en uværdig løsning, at gamle og syge medborgere, som har brug for plejehjem, skal indlogeres under sådanne forhold. Det må vi kunne gøre meget bedre," siger de og foreslår i stedet at renovere dele af det gamle rådhus på Ådalsparkvej og benytte det til en midlertidig indkvartering af ældre.

"Det kunne ligefrem tilbydes til et nyt friplejehjem, som ville sætte bygningen i stand. Bygningen har elevator og store lyse lokaler. Det er da langt bedre end pavilloner," skriver Ehrenreich og Reuther i en stillingtagen til forslaget.

Thorkild Gruelund mener, at når kommunen har anskaffet pavilloner, når der har været pres på daginstitutioner og boliger til flygtninge, så kan det også være en løsning for ældre.

Han forestiller sig, at pavillonerne placeres i nærheden af de eksisterende plejehjem Margrethelund, Louiselund og Sophielund, hvor der kan findes plads til pavillonerne.

"Og det er selvfølgelig vigtigt, at pavillonerne er egnede til formålet," understreger han.

relaterede artikler

Utrættelige Kirsten og Lis rykker ud med 90 julekager 04. december 2020 kl. 09:35

Ældre skal vente i pavilloner 27. november 2020 kl. 07:32